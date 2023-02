GIAPPONE. 2026: Invasione di Taiwan. Tokyo perde 144 jet e 2.500 uomini

Se il Giappone e gli Stati Uniti dovessero essere coinvolti in un conflitto tra Cina e Taiwan, sarebbero in grado di impedire la conquista dell’isola da parte di Pechino, ma a caro prezzo per il loro personale militare e le loro attrezzature, mostrano le simulazioni del think tank nipponico Sasakawa Peace Foundation.

Una simulazione condotta Fondazione giapponese ha mostrato che il Giappone potrebbe perdere ben 144 aerei da combattimento, con vittime delle forze di autodifesa fino a 2.500 unità. Gli Stati Uniti potrebbero perdere fino a 400 jet con oltre 10.000 soldati uccisi o feriti. Ma la Cina non riuscirebbe a prendere il controllo dell’isola, riporta Nikkei.

La simulazione ha immaginato una crisi attraverso lo Stretto in cui la Cina tenta un’invasione anfibia di Taiwan nel 2026. La simulazione è stata condotta per quattro giorni fino al 21 gennaio. I circa 30 partecipanti includevano ex ufficiali della Forza di autodifesa giapponese, nonché accademici e ricercatori giapponesi e statunitensi.

Il “gioco di guerra” ha contrapposto i cinesi alle forze giapponesi, statunitensi e taiwanesi. L’esercito cinese ha istituito un centro di comando per il fronte di Taiwan in grado di dispiegare tutte le capacità aeree, sottomarine e delle navi di superficie. L’esercito americano ha risposto inviando portaerei a propulsione nucleare e aerei da combattimento di ultima generazione nelle aree di Taiwan e dintorni.

In Giappone, il primo Ministro ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale e ha accettato di consentire agli Stati Uniti di utilizzare le basi Sdf e gli aeroporti civili di Okinawa e Kyushu. In caso di un vero conflitto di Taiwan, il Giappone potrebbe invocare il diritto all’autodifesa collettiva e inviare personale per allearsi con gli Stati Uniti, anche se il Giappone non subisse attacchi militari diretti dalla Cina.

Nell’esercitazione, il Giappone ha designato il conflitto come una “minaccia esistenziale” dopo aver appreso che la Cina stava pianificando di attaccare le basi Sdf utilizzate dalle forze armate statunitensi.

Le navi da guerra della Maritime Self-Defense Force, insieme alla flotta di caccia F-35 della Air Self-Defense Force, hanno preso parte ad attacchi missilistici contro le forze cinesi.

La Cina è stata infine sopraffatta dalla risposta Usa-Giappone, con la cessazione del conflitto in poco più di due settimane. L’approvvigionamento militare della Cina è stato interrotto e il colpo finale è arrivato quando la coalizione ha preso il controllo dello spazio aereo su Taiwan.

Tutto sommato, la Cina ha perso 156 navi da guerra, comprese due portaerei, insieme a 168 aerei da combattimento e 48 aerei da trasporto militare, secondo lo scenario. Più di 40.000 soldati furono uccisi o feriti.

La conclusione è stata che, sebbene la presa con la forza militare cinese di Taiwan fosse stata impedita, ha comportato pesanti costi umani e materiali per l’isola, gli Stati Uniti e il Giappone.

Taiwan ha registrato 13.000 soldati morti e feriti nel conflitto, inclusi prigionieri di guerra, e ha perso 18 navi da guerra e 200 aerei da guerra. Le vittime statunitensi ammontarono a 10.700 unità, con la perdita di 19 navi e 400 aerei da guerra.

La Jsdf ha perso 15 navi e 144 aerei da combattimento, inclusi F-35 e F-2. Le basi giapponesi sono state prese di mira dalla Cina, provocando 2.500 vittime tra il personale delle Sdf. Le vittime civili variavano da poche centinaia di persone a più di 1.000.

Anche il Center for Strategic and International Studies, un think tank di Washington, aveva condotto l’anno scorso una serie di war game che hanno simulato un conflitto nello Stretto nel 2026.

Secondo i risultati, pubblicati a gennaio, la Cina non riesce a invadere con successo Taiwan nella maggior parte dei 24 scenari, ma questo ha un costo notevole per il Giappone, poiché perde oltre 100 aerei da guerra e 26 navi da guerra nello scenario base.

Entrambe le esercitazioni Sasakawa e Csis si basano sugli arsenali e le capacità odierne nel 2026, il che significa che un risultato effettivo nel 2026 potrebbe essere diverso se la Cina aumentasse in modo significativo la sua potenza militare.

La Cina sta perseguendo un rapido potenziamento militare e alcuni esperti affermano che l’equilibrio militare nella regione del Pacifico occidentale favorirà il paese nel 2025. In particolare, la Cina sta correndo per costruire il suo arsenale di armi nucleari.

Gli Stati Uniti possiedono attualmente 3.800 testate nucleari contro le 350 della Cina, secondo il white paper annuale del Ministero della Difesa giapponese dello scorso anno. D’altra parte, la Cina ha 278 missili balistici a medio e medio raggio che possono colpire il Giappone.

Gli Stati Uniti non possiedono quei missili perché sono parte del Trattato sulle forze nucleari a raggio intermedio. Inoltre, la Cina sta facendo progressi nella guerra dell’informazione, nello sviluppo spaziale e nella guerra informatica.

Antonio Albanese