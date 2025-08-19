GIAPPONE. La pace imposta da Trump all’Ucraina innervosisce Tokyo 

Tokyo osservava con nervosismo l’incontro tra il leader ucraino Volodymyr Zelenskyy e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per discutere di un rapido accordo di pace con la Russia, un accordo che potrebbe avere ampie ripercussioni per il Giappone e l’Asia.

Lunedì, il primo ministro Shigeru Ishiba ha accolto con favore gli sforzi di Trump per porre fine all’invasione russa dell’Ucraina, in vista dei colloqui del presidente degli Stati Uniti con Zelenskyy a Washington. Il Giappone, ha affermato Ishiba, sta “monitorando attentamente questo incontro con grande interesse”, riporta The Japan Times. “Credo che gli sforzi proattivi del presidente Trump contribuiranno a far progredire l’incontro e considero positivo che i leader europei si riuniscano con l’Ucraina per questi colloqui”, ha detto Ishiba. “Tuttavia, spero vivamente che si svolgano discussioni franche e che venga stabilito un percorso verso il raggiungimento di una pace giusta e duratura per l’Ucraina”.

Il leader giapponese ha affermato che, nell’affrontare la guerra, i leader devono “garantire che non comprometta la sicurezza globale e l’ordine internazionale, compreso quello della regione indo-pacifica”. Domenica 17 agosto, Ishiba ha partecipato a un incontro online con i leader della “coalizione dei volenterosi”, un gruppo di nazioni che hanno promesso sostegno all’Ucraina contro l’aggressione russa.

Durante l’incontro, Ishiba ha sottolineato che il continuo impegno degli Stati Uniti sulla questione “rimane estremamente importante”, secondo quanto riportato dal Ministero degli Esteri giapponese. Le dichiarazioni del primo ministro seguono il vertice di Trump con il presidente russo Vladimir Putin di venerdì scorso in Alaska. Dopo quei colloqui, Trump ha cambiato idea rispetto al precedente obiettivo di cercare un cessate il fuoco nel conflitto, allineandosi ampiamente agli obiettivi di Putin e chiedendo a Zelensky di accettare un rapido accordo di pace, rinunciando a un’ampia porzione di territorio ucraino in cambio di garanzie di sicurezza.

“Il presidente ucraino Zelensky può porre fine alla guerra con la Russia quasi immediatamente, se lo desidera, oppure può continuare a combattere”, ha scritto Trump su Truth Social la sera del 17 agosto. Le osservazioni riecheggiavano il suo precedente consiglio a Zelensky e ai suoi connazionali ucraini: “Dobbiamo trovare un accordo”. “Guardate, la Russia è una potenza molto grande, e loro no”, ha dichiarato in un’intervista dopo il vertice in Alaska.

Qualsiasi accordo elaborato in fretta sarebbe uno sviluppo snervante per il Giappone, che è stato un forte sostenitore del mantenimento dell’ordine globale basato sulle regole, condannando al contempo i tentativi unilaterali di cambiare lo status quo con la forza – una posizione ampiamente considerata come rivolta alla Cina, seppur indirettamente. “Le questioni relative alla sovranità e all’integrità territoriale sono estremamente importanti e devono essere discusse in modo da includere l’Ucraina”, ha affermato Ishiba durante l’incontro di domenica.

Mentre i copresidenti della coalizione dei volenterosi avevano sottolineato mercoledì scorso che “i confini internazionali non devono essere modificati con la forza”, tale espressione è stata vistosamente assente da una dichiarazione rilasciata domenica, che si è invece concentrata sul sostegno all’Ucraina e sulla necessità di garanzie di sicurezza per Kiev in qualsiasi accordo.

L’invasione russa dell’Ucraina ha alimentato la preoccupazione a Tokyo che la potenza militare cinese possa prendere spunto da Mosca e invadere Taiwan. Nel frattempo, la partecipazione della Corea del Nord al conflitto a fianco della Russia ha aggiunto un ulteriore collegamento con l’Asia, poiché Pyongyang sta acquisendo un’esperienza fondamentale sul campo di battaglia e ha accesso ad armamenti avanzati.

Ishiba ha dichiarato di aver espresso una ferma condanna dei crescenti legami militari tra Corea del Nord e Russia durante l’incontro online di domenica. Alti funzionari del governo giapponese, tra cui Ishiba, hanno collegato la sicurezza dell’Europa a quella della regione indo-pacifica, affermando che “l’Ucraina di oggi potrebbe essere l’Asia orientale di domani”.

Mentre le parti cercano di porre fine all’invasione dell’Ucraina, Ishiba ha dichiarato che il Giappone continuerà a collaborare con altri paesi per garantire che non vi siano impatti negativi sulla sicurezza della regione indo-pacifica e in tutto il mondo.

Ma nel fermento diplomatico le preoccupazioni sul precedente che un accordo rapido potrebbe creare per l’Asia sono state ampiamente soffocate. A rendere la situazione ancora più complicata per Ishiba è lo stato dell’alleanza tra Tokyo e Washington sotto l’amministrazione Trump.

Il Giappone, che dipende dagli Stati Uniti per la sua sicurezza, ha dovuto trovare un delicato equilibrio con la Casa Bianca in termini di criticità tra le minacce tariffarie e le sue richieste che Tokyo si assuma una maggiore responsabilità in materia di difesa, nonostante l’articolo 9 della costituzione che fu imposta a Tokyo proprio dagli States nel secondo Dopoguerra.

Tommaso Dal Passo

