BOLIVIA. Sonora sconfitta della sinistra. Ballottaggio per la destra boliviana

I candidati di destra Rodrigo Paz Pereira e l’ex presidente Jorge Tuto Quiroga vanno al ballottaggio dopo il primo turno elettorale in Bolivia del 17 agosto.

I risultati preliminari hanno visto Paz Pereira in testa con il 32,2% dei voti e Quiroga al secondo posto con il 26,9%, secondo il Sistema dei Risultati Elettorali Preliminari (Sirepre) del Tribunale Supremo Elettorale (TSE); questo dato segna un cambiamento significativo nella politica boliviana, in quanto sigilla la fine di due decenni di governo di sinistra del partito Movimento per il Socialismo (MAS), guidato dagli ex presidenti Evo Morales Aymá e Luis Arce Catacora. Il ballottaggio è previsto per il 19 ottobre, riporta MercoPress.

“Si è conclusa una lunga notte durata due decenni”, ha commentato Quiroga dopo l’annuncio dei risultati preliminari, che hanno decretato l’eliminazione del Movimento per il Socialismo (MAS)dal secondo turno. Paz, 57 anni, ha conquistato un sorprendente primo posto, inaspettato dai sondaggi della settimana scorsa.

Sarà la prima volta che la Bolivia avrà un secondo turno, una possibilità contemplata dalla Costituzione in vigore dal 2009, se nessuno dei candidati ottiene più del 50% dei voti validi o almeno il 40% con almeno dieci punti di vantaggio sul candidato successivo.

L’imprenditore dell’opposizione Samuel Doria Medina, dell’alleanza Unidad, si è classificato terzo con il 19,9%, seguito dal Presidente del Senato Andrónico Rodríguez dell’alleanza Popular, con l’8,2%. Il candidato del Movimento per il Socialismo (MAS), al potere, Eduardo del Castillo, ha ottenuto il 3,1%, appena al di sopra della percentuale richiesta per mantenere lo status legale del partito.

Figlio di madre spagnola Carmen Pereira e dell’ex presidente boliviano Jaime Paz Zamora (1989-1993), Paz Pereira è nato a Santiago de Compostela nel 1967 e ha trascorso l’infanzia in diversi paesi a causa delle persecuzioni subite dai suoi genitori durante i governi militari. Quiroga è stato vicepresidente tra il 1997 e il 2001, quando assunse la presidenza per successione costituzionale dopo le dimissioni dell’allora presidente Hugo Banzer Suárez, che lasciò l’incarico per motivi di salute. “La Bolivia cambierà radicalmente dopo questi anni distruttivi, polarizzanti, pieni di persecuzioni e di dolore”, ha dichiarato Quiroga.

I risultati segnano l’uscita di scena della sinistra dal potere dopo due decenni di governi di Evo Morales (2006-2019) e Luis Arce, che l’8 novembre consegnerà la presidenza al vincitore del secondo turno. Morales non ha partecipato a queste elezioni a causa di una disposizione costituzionale che gli impedisce di candidarsi per un ulteriore mandato. In tale scenario, Morales ha fatto campagna elettorale per un voto nullo, seppur invano.

Le elezioni “si sono svolte pacificamente, con episodi isolati che non hanno compromesso il processo elettorale”, ha dichiarato il Presidente della Corte Suprema del TSE, Óscar Hassenteufel. Sia Andrónico Rodríguez che il presidente Arce sono stati fischiati al momento della loro presentazione ai seggi elettorali.

La fragile economia della Bolivia è stata al centro dell’attenzione degli elettori. Quest’anno l’aumento dei prezzi ha superato quello di altri paesi latinoamericani e carburante e dollari sono scarsi. L’inflazione annua è raddoppiata al 23% a giugno, rispetto al 12% di gennaio, con alcuni boliviani che si sono rivolti alle criptovalute come copertura, riporta Reuters.

L’inflazione boliviana sta superando quella di altri paesi della regione, molto più colpiti negli ultimi anni, anche durante la pandemia di Covid-19.

Gli elettori hanno anche eletto tutti i 26 senatori e i 130 deputati, ed entreranno in carica l’8 novembre.

Lucia Giannini

