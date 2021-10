GIAMAICA. È guerra ai voli dei droni

Il The Sunday Gleaner ha postato un articolo secondo cui i giamaicani ritengono che la loro privacy sia stata violata dagli operatori di droni che violano le normative stabilite dalla Jamaica Civil Aviation Authority (JCAA) e ora potrebbero ricorre al tribunale per ottenere un risarcimento.

A quanto pare gli operatori privati di droni fotograferebbero ville, feste senza alcuna autorizzazione e poi posterebbero le immagini sui social media. Alcuni cittadini hanno detto che senza interventi sono pronti ad abbattere i mezzi.

Nonostante in Giamaica vi sia in vigore una normativa in materia da oltre cinque anni, gli operatori di droni non ne vogliono sapere e le autorità locali hanno difficoltà a far gli rispettare la legge.

Secondo Rohan Campbell, vicedirettore generale della JCAA, in primo luogo, i droni dovrebbero essere identificati, e ciò comporta gravi sfide quando si tratta di veicoli aerei senza equipaggio (UAV) – definiti come velivoli a motore, diversi da un aeromodello, che sono progettati per volare senza un operatore umano a bordo – che volano oltre la linea visiva. Difficile perché è difficile stabilire chi sia il proprietario del drone.

In secondo luogo, mentre le disposizioni JCAA e le leggi sulla privacy prevedono che gli UAV vengano gestiti su proprietà privata, e la JCAA può fare ben poco se un proprietario di droni sorvola un’altra proprietà privata, perché anche questo non rientra nei compiti di controllo della JCAA, inoltre le denunce vengono presentate raramente.

«In genere, denunce come quelle andrebbero direttamente alle forze di polizia. L’interesse della JCAA per i droni è il modo in cui vengono gestiti nello spazio aereo e in alcune regioni che influenzeranno la sicurezza dei voli. Il motivo per cui questi droni vengono utilizzati e per cosa vengono utilizzati è un’altra questione per la polizia», ​​ha spiegato Campbell.

Secondo la giurisprudenza giamaicana i droni non dovrebbero volare a un’altezza superiore a 400 piedi o 122 metri sopra il livello del suolo; oltre una portata massima di 1.640 piedi o 500 metri; sopra o entro 500 piedi o 152 metri da un’assemblea di persone organizzata all’aperto; né oltre o entro 165 piedi o 50 metri da qualsiasi persona. Tali droni non possono volare su una proprietà privata o pubblica senza autorizzazione, di notte o con scarsa visibilità, negli spazi aerei vietati.

Nell’ultimo anno, c’è stato solo un caso in cui la polizia è stata convocata causa di un drone pilotato nello spazio aereo dell’aeroporto internazionale Norman Manley. Le autorità aeroportuali e la polizia hanno cercato senza successo di localizzare quell’operatore, che ha richiamato la macchina. L’uso dei droni sta diventando più comune a livello locale, con l’aumento del numero di domande di autorizzazione per l’uso commerciale.

Questo anno finanziario JCAA 2021-2022 – con circa sei mesi rimasti – ha visto 156 domande per l’utilizzo di droni commerciali fino al 7 ottobre. Per l’anno 2020-2021, le domande sono state 243, mentre l’anno precedente ne ha viste 200.

