GHANA. Accra supera gli USA nella produzione di oro

Il Ghana è salito al sesto posto tra i maggiori produttori d’oro al mondo, superando gli Stati Uniti, grazie a un aumento della produzione interna e a un calo di quella americana, secondo quanto riportato dalla Camera delle Miniere del Ghana.

La nazione dell’Africa occidentale ha prodotto 185 tonnellate d’oro nel 2025, scalando la classifica rispetto al suo tradizionale settimo posto, ha dichiarato Christopher Nyarko, direttore per l’analisi, la ricerca e la finanza della Camera, ripreso da Citi News e BneIntelliNews. “Ora siamo al sesto posto, subito dopo il Perù. Quindi, a livello globale, l’ordine è Cina, Russia, Australia, Canada, Perù, poi viene il Ghana e infine gli Stati Uniti”, ha affermato Nyarko. “L’anno scorso il Ghana ha superato gli Stati Uniti, ma tradizionalmente siamo sempre stati al settimo posto”.

Nyarko ha attribuito il calo degli Stati Uniti in parte a problemi tecnici in Nevada, uno dei principali stati produttori d’oro americani: ”L’anno scorso, si sono verificati diversi problemi tecnici. Di conseguenza, la produzione nazionale è diminuita. E, naturalmente, viste le dinamiche in Ghana, abbiamo assistito al sorpasso degli Stati Uniti da parte del Ghana”, ha affermato.

Secondo Nyarko, la Cina è rimasta il primo produttore mondiale, seguita da Russia, Australia, Canada e Perù, pur precisando che la classifica dei principali produttori varia a seconda della fonte dei dati: ”Anche a seconda della fonte dei dati, c’è sempre una certa tensione tra Russia, Cina e Australia per quanto riguarda il primato di produttore”, ha aggiunto, precisando che la Camera di Commercio si affida a fonti indipendenti per valutare i dati globali.

Il miglioramento della posizione del Ghana fa seguito a un anno record per il settore, con una produzione nazionale di 5,94 milioni di once nel 2025. L’attività mineraria su piccola scala ha rappresentato il 52,38% della produzione totale, superando per la prima volta le operazioni su larga scala in oltre un secolo di attività mineraria commerciale nel paese.

La Camera di Commercio prevede un’ulteriore crescita nel 2026, stimando una produzione compresa tra 6,1 e 6,7 milioni di once. Tra le principali società minerarie aurifere operanti in Ghana figurano Newmont con sedi ad Ahafo South e Ahafo North; AngloGold Ashanti con sedi a Obuasi e Iduapriem; e Gold Fields con sede a Tarkwa. Zijin Mining possiede la miniera di Akyem, Perseus Mining gestisce la miniera di Edikan, mentre Galiano Gold detiene il 90% della miniera d’oro di Asanko, con il governo ghanese che possiede il restante 10%.

Luigi Medici

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