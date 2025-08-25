PERÙ. La rotta dell’oro porta direttamente a Pechino

Il Perù si è affermato come fornitore crescente di oro per la Cina, con le esportazioni verso il gigante asiatico in forte accelerazione nel 2025, sollevando preoccupazioni circa l’origine del minerale e il ruolo dell’estrazione informale e illegale nell’alimentare il commercio.

Secondo i dati ufficiali riportati da Reuters, le esportazioni di oro del Perù verso la Cina hanno raggiunto i 947 milioni di dollari nella prima metà del 2025, superando già gli 885 milioni di dollari registrati nell’intero 2024. Ciò rappresenta un aumento di quasi quattro volte rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso e un balzo notevole rispetto ai 173 milioni di dollari esportati nel 2023. Nel complesso, le esportazioni di oro del Perù a livello mondiale sono aumentate del 46% su base annua, raggiungendo un totale di 8,57 miliardi di dollari fino a giugno. Sebbene la Cina sia ancora dietro a Canada, India e Svizzera come principali acquirenti del Perù, la sua quota è cresciuta in modo sproporzionato.

Una componente importante di questa impennata è legata al boom del commercio di concentrati auriferi, una categoria poco rilevante fino a poco tempo fa. Le spedizioni di questo prodotto – concentrati polimetallici il cui elemento più prezioso è l’oro – sono aumentate di quasi venti volte, passando da 24.000 tonnellate nel 2019 a 400.000 tonnellate nel 2024, per un valore di 884 milioni di dollari. Quasi tutto il prodotto viene inviato in Cina, con volumi minori diretti in Germania. Le esportazioni sono gestite prevalentemente da società commerciali piuttosto che da operatori minerari, tra cui aziende globali come Trafigura, IXM, di proprietà del gruppo cinese CMOC, e Humon Latin America, che ha collegamenti diretti con gli impianti di fusione in Cina, riporta BneIntelliNews.

Questa struttura oscura la provenienza del minerale. I commercianti acquistano i concentrati da una rete di piccoli impianti e fornitori in tutto il Perù, molti dei quali lavorano il minerale estratto da minatori informali o illegali. Anche le importazioni da paesi limitrofi come Ecuador, Bolivia e Colombia passano attraverso i porti peruviani prima di essere riesportate in Cina.

Questa rapida espansione coincide con la più ampia strategia cinese di diversificare le proprie riserve, allontanandosi dal dollaro statunitense. Pechino, attraverso istituzioni statali e reti private, avrebbe accumulato oro per proteggersi da potenziali sanzioni statunitensi. Parallelamente, reti legate alla Cina sono state implicate nel favorire l’estrazione illegale di oro in regioni del Sud del mondo, tra cui Indonesia, Ghana e Guyana francese, fornendo macchinari pesanti e tecniche di estrazione avanzate. L’Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine, UNODC, ha lanciato l’allarme: la criminalità organizzata è penetrata nelle catene di approvvigionamento globali dell’oro, con flussi illeciti stimati in oltre 30 miliardi di dollari all’anno.

La natura poco chiara delle esportazioni di concentrato del Paese, unita al predominio degli intermediari e alla documentata crescita dell’attività mineraria informale post-pandemia, solleva interrogativi sulla misura in cui la domanda cinese possa alimentare indirettamente pratiche distruttive per l’ambiente e la società nelle Ande.

Con i prezzi dell’oro che si aggirano sopra i 3.000 dollari l’oncia e che Deutsche Bank prevede raggiungeranno una media di 3.700 dollari nel 2026, gli incentivi per espandere l’offerta rimangono forti. Per il Perù, la sfida consiste nel bilanciare i guadagni derivanti dal boom delle esportazioni con i rischi di consolidare l’attività estrattiva illegale e di aggravare la dipendenza da un commercio sempre più influenzato dall’agenda finanziaria strategica della Cina.

Tommaso Dal Passo

