LITIO. Pechino si compra un’altro pezzo di Africa: le miniere di litio ghanesi 

Atlantic Lithium Ltd, società di esplorazione e sviluppo di giacimenti di litio focalizzata sull’Africa e attiva in progetti in Ghana e Costa d’Avorio, ha accettato una proposta di acquisizione da 210 milioni di dollari da parte della cinese Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd, in un contesto di crescente consolidamento nel settore globale dei minerali per batterie.

Le società hanno dichiarato che Zhejiang Huayou Cobalt intende acquisire tutte le azioni emesse di Atlantic Lithium al prezzo di 0,25 dollari per azione in contanti, in base a un accordo vincolante di attuazione del piano di fusione, riporta BneIntelliNews. L’offerta valuta Atlantic Lithium circa 210 milioni di dollari e rappresenta una mossa strategica del gruppo cinese specializzato in materiali per batterie, volta a rafforzare la propria presenza nel settore dell’esplorazione e produzione di litio in Africa.

L’acquisizione proposta si concentra sul progetto di punta di Atlantic Lithium, Ewoyaa, in Ghana, uno dei più avanzati giacimenti di spodumene dell’Africa occidentale. La transazione rimane soggetta all’approvazione degli azionisti, delle autorità di regolamentazione e dei tribunali, nonché alle consuete condizioni di chiusura.

Si prevede che Ewoyaa diventi la prima miniera di litio del Ghana e ha suscitato un crescente interesse strategico a fronte della crescente domanda a lungo termine di materie prime per batterie utilizzate nei veicoli elettrici e nei sistemi di accumulo di energia. Atlantic Lithium ha inoltre ampliato le attività di esplorazione in Costa d’Avorio, dove detiene ulteriori licenze di esplorazione di litio e pegmatite, con l’obiettivo di costruire un portafoglio regionale più ampio.

Huayou Cobalt, uno dei principali produttori cinesi di materiali per batterie, si sta attivamente assicurando risorse di litio, cobalto e nichel a livello globale, in quanto le aziende cinesi cercano di rafforzare le catene di approvvigionamento per il settore dei veicoli elettrici.

Il Ghana si sta affermando come produttore emergente di minerali critici, affiancandosi alle consolidate attività di estrazione di oro e manganese, con il governo che pone sempre maggiore enfasi sulla lavorazione a valle, sulla partecipazione locale e sulla creazione di valore aggiunto nel settore minerario.

Atlantic Lithium si è precedentemente assicurata una concessione mineraria per Ewoyaa e sta lavorando alle autorizzazioni, al finanziamento e agli accordi di sviluppo per il progetto, compresa la pianificazione delle infrastrutture e delle esportazioni legate alla costa atlantica del Ghana.

Lucia Giannini

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