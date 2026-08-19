ISLANDA. Il Belgio assume il comando della missione NATO di pattugliamento aereo 

Il 17 agosto 2026, l’Aeronautica militare belga ha assunto formalmente le responsabilità della difesa aerea islandese presso la base aerea di Keflavik, nei pressi della capitale Reykjavík, rafforzando così l’attività di vigilanza rafforzata (eVA) Arctic Sentry della NATO.

Il distaccamento belga comprende personale già schierato e caccia F-16 Fighting Falcon. Il distaccamento è arrivato in Islanda il 7 agosto e vi rimarrà per un mese. Il Comando aereo alleato continua a rafforzare la difesa aerea della NATO con un approccio multilivello a 360 gradi. ”Gli F-16 belgi sono atterrati nuovamente in Islanda per contribuire a salvaguardare lo spazio aereo della NATO”, ha dichiarato il comandante del distaccamento belga di difesa aerea islandese, il Capitano di Vascello belga Glenn Hanssen. “Durante questo mese di missione, rafforzeranno la difesa aerea artica della NATO e contribuiranno alla sicurezza collettiva dell’Alleanza”.

In un’ottica più ampia – a seguito del recente dispiegamento in Lituania, Estonia e Romania all’inizio di agosto – questo dispiegamento segna il nuovo approccio unificato del Comando Aereo Alleato della NATO alla difesa aerea. Nell’ambito del quadro integrato di difesa aerea e missilistica (IAMD), il pattugliamento aereo sarà inglobato nella nuova e completa strategia di difesa aerea della NATO.

Come spina dorsale della difesa aerea della NATO, la difesa aerea e missilistica integrata (IAMD) prevede un approccio globale e multilivello, progettato per affrontare qualsiasi minaccia all’Alleanza, che si tratti di velivoli con equipaggio, droni o missili da crociera e balistici. Il nuovo quadro IAMD (Integrated Air and Missile Defense) dell’Allied Air Command (AIRCOM) integra una varietà di capacità precedentemente gestite come missioni indipendenti. Ciò include le diverse missioni di pattugliamento aereo della NATO, i velivoli di allerta rapida (QRA), i sistemi di difesa aerea e missilistica basati su mare e superficie (SBAMD) e le contromisure contro i sistemi aerei senza pilota (c-UAS).

“L’assunzione di questa missione vitale in Islanda da parte dell’Aeronautica militare belga rappresenta un passo significativo verso un’unica postura integrata di difesa aerea e missilistica”, ha dichiarato il generale di divisione tedesco Frank Gräfe, capo di stato maggiore dell’Allied Air Command della NATO. “L’Allied Air Command continua a rafforzare la difesa aerea della NATO con un approccio multilivello a 360 gradi che coinvolge risorse e capacità in tutti i domini operativi, per affrontare le minacce emergenti e future, siano esse con equipaggio o senza equipaggio, aeromobili o altro”.

La missione di pattugliamento aereo della NATO è iniziata nel 1961, quando l’Alleanza ha istituito una capacità permanente in tempo di pace per salvaguardare l’integrità e la sicurezza dello spazio aereo NATO. La missione di pattugliamento aereo della NATO in Islanda è iniziata formalmente nel 2008 presso la base aerea di Keflavik e da allora la NATO ha mantenuto capacità di sorveglianza e intercettazione in loco mediante il dispiegamento a rotazione di aerei da combattimento. Lavorando a stretto contatto con la Guardia Costiera islandese, le nazioni alleate garantiscono una presenza operativa e solida nell’Artico.

Operativa ininterrottamente, dopo l’attivazione dell’eVA Eastern Sentry lo scorso settembre, la missione si è evoluta di pari passo con il mutato contesto di sicurezza per affrontare le minacce emergenti e future, combinando sorveglianza nazionale, comando e controllo (C2) e aerei da combattimento tenuti in stato di prontezza operativa in base ad accordi controllati dalla NATO con gli Alleati.

Mentre il pattugliamento aereo era principalmente orientato alla protezione contro velivoli con e senza pilota in volo, il quadro di difesa aerea, che prevede un approccio multilivello a 360 gradi, protegge il territorio NATO da tutta la gamma di minacce in tutti i domini, fornendo alla NATO una maggiore flessibilità di risposta ai cambiamenti del contesto di sicurezza.

Anna Lotti

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