FALKLAND / MALVINAS. Si avvicina il momento dell’estrazione petrolifera

I risultati semestrali di Rockhopper Exploration indicano che la compagnia petrolifera e del gas britannica è più fiduciosa che mai che quest’anno verrà presa una decisione definitiva sull’investimento per il progetto petrolifero Sea Lion nelle Isole Falkland, dopo aver ottenuto con successo una raccolta di capitali fino a 140 milioni di dollari.

Rockhopper detiene una partecipazione del 35% nel progetto, mentre l’operatore israeliano Navitas Petroleum detiene il restante 65%, riporta MercoPress.

Il piano di finanziamento per la prima fase di Sea Lion (nel bacino delle Falkland settentrionali) – che sarà il primo sviluppo petrolifero offshore delle Falkland – prevede un fabbisogno di capitale totale di 1,66 miliardi di dollari dalla FID (Decisione Finale di Investimento) al primo giacimento di petrolio e di 2,05 miliardi di dollari dalla FID al completamento del progetto. Di questi, si prevede che 1 miliardo di dollari proverrà da una linea di credito senior secured.

Il progetto Sea Lion ha una risorsa stimata di 730 milioni di barili, da sviluppare in diverse fasi. La prima fase punta a 170 milioni di barili di petrolio tramite la nave galleggiante di produzione, stoccaggio e scarico FPSO Aoka Mizu, in fase di ridistribuzione.

La seconda fase punta a sviluppare ulteriori 144 milioni di barili tramite la stessa FPSO.

Si punta a raggiungere un picco di produzione di 55.000 barili di petrolio al giorno, con le fasi successive che saranno sviluppate tramite una FPSO separata. Rockhopper ha affermato che negli ultimi mesi si è assistito a “un’accelerazione dei progressi verso il FID”, prevista entro la fine del 2025.

Samuel Moody, CEO di Rockhopper, ha commentato: “Questo è stato un periodo di trasformazione per Rockhopper e gli ultimi mesi hanno visto un’accelerazione dei progressi verso il FID. È in atto un piano di finanziamento per il quale abbiamo garantito il nostro requisito di capitale di base e il valore potenziale per tutti gli stakeholder è stato confermato in modo indipendente.

“Siamo molto grati per il supporto degli azionisti, sia esistenti che nuovi, alla recente raccolta fondi. Dopo aver approvato tutte le risoluzioni durante la recente Assemblea Generale, 140 milioni di dollari sono ora depositati in garanzia in attesa del FID, che confidiamo più che mai di raggiungere entro la fine dell’anno”.

Inoltre, la britannica Borders & Southern Petroleum, con una grande scoperta di gas e condensati offshore nelle Isole Falkland, è alla ricerca di un partner per il farm-in che contribuisca a finanziare le attività di perforazione e sviluppo.

Borders & Southern Petroleum detiene il 100% della scoperta di Darwin, che, a suo dire, contiene una stima ottimale e non a rischio delle risorse iniziali in posto pari a 3,2 trilioni di piedi cubi di gas, oltre a oltre 400 milioni di barili di condensato e gas di petrolio liquefatto. Il giacimento in acque profonde si trova a 2000 metri di profondità.

Borders & Southern ha dichiarato nei suoi risultati semestrali di aver incaricato la banca d’investimento Houlihan Lokey di gestire il processo di farm-out per Darwin.

“Darwin continua a suscitare un rinnovato interesse da parte di potenziali partner industriali di primo livello e siamo lieti dei progressi che Houlihan Lokey… sta facendo”, ha dichiarato l’amministratore delegato Harry Baker.

“Abbiamo notato le continue dichiarazioni positive di Navitas in merito allo sviluppo di Sea Lion e alla recente raccolta fondi da parte di Navitas e Rockhopper. La decisione finale sull’investimento in Sea Lion è prevista per il quarto trimestre di quest’anno e questo rappresenterà senza dubbio un importante catalizzatore per il bacino delle Isole Falkland e, di conseguenza, per noi.”

Lucia Giannini

