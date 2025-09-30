VENEZUELA. Stato di Emergenza. Maduro ha pieni poteri 

Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha decretato lunedì scorso lo stato di emergenza a causa di “disordini esterni”, concedendosi ampi poteri per contrastare quella che definisce “l’aggressione statunitense”.

Il provvedimento, in vigore per un periodo iniziale di 90 giorni e rinnovabile, autorizza il controllo militare dei servizi pubblici, delle industrie strategiche e la chiusura delle frontiere, riporta MercoPress.

“Questo decreto entra in vigore immediatamente per conferire pieni poteri al presidente Nicolás Maduro per dispiegare le Forze Armate in tutto il Paese e prendere il controllo militare di tutte le infrastrutture di servizio”, ha spiegato la vicepresidente Delcy Rodríguez.

Maduro ha dichiarato che “il Venezuela non sarà mai umiliato da nessun impero” e ha avvertito che qualsiasi attacco statunitense innescherà “una guerra su scala continentale”. Ha anche invocato l’unità nazionale: “L’intera nazione avrà il sostegno, la protezione e la mobilitazione di tutta la società venezuelana per rispondere alle minacce”.

Le tensioni tra Caracas e Washington sono aumentate da quando gli Stati Uniti hanno schierato cacciatorpediniere e aerei nei Caraibi per operazioni antidroga.

Il presidente Donald Trump ha accusato Maduro di guidare il cosiddetto “Cartello dei Soli”, una rete presumibilmente legata al traffico di cocaina.

In risposta, il governo ha intensificato l’arruolamento di milizie e le esercitazioni militari in tutto il paese. Tuttavia, il nuovo decreto impone ulteriori restrizioni ai diritti costituzionali e rafforza il controllo statale sulla società venezuelana.

Maddalena Ingrao

