BRASILE. La gran parte del PIL 2024 è legato investimenti esteri

Secondo un recente rapporto pubblicato dalla Banca Centrale del Brasile (BCB), lo scorso anno il 46,6% del Prodotto Interno Lordo (PIL) del più grande paese del Sud America derivava da investimenti esteri.

Il Brasile ha chiuso il 2024 con uno stock di 1.141 miliardi di dollari di investimenti diretti esteri nel paese, pari a quasi la metà (46,6%) del suo PIL, un record nella serie storica della Banca Centrale. Nel 1995, quando è iniziata la serie, gli investimenti diretti esteri rappresentavano il 6,1% del PIL. Nel 2000, sono saliti al 17,1%, raggiungendo il 25,2% nel 2010. Nel 2019, hanno superato per la prima volta la soglia del 30% (34,6%). Nel 2023, si attestavano al 45%, riporta Agencia Brasil.

Il responsabile delle statistiche della BCB, Fernando Rocha, ha sottolineato che la maggior parte delle aziende che ricevono capitale estero sono controllate da questi investitori, che detengono almeno oltre il 50% del capitale.

La Banca Centrale Brasiliana (BCB) divide gli 1.100 miliardi di dollari in due parti: 884,8 miliardi di dollari sono partecipazioni azionarie in società (ovvero, partner), mentre 256,4 miliardi di dollari sono operazioni interaziendali (ovvero, prestiti tra società).

“L’aspetto più importante è la natura tipicamente produttiva di questo investimento diretto, che aumenta la capacità installata nel Paese e contribuisce alla crescita della produttività”, ha affermato Rocha.

Nonostante il record rispetto al PIL, Rocha ha osservato che, in termini assoluti, lo stock di investimenti diretti nel Paese era più elevato alla fine del 2023, quando ha raggiunto 1.300 miliardi di dollari. Il responsabile del dipartimento di statistica della Banca Centrale ha sostenuto che ciò è dovuto al tasso di cambio. “Questi investimenti in Brasile sono tutti effettuati in reais, quindi calcoliamo questi valori, ma poi li convertiamo in dollari”, ha osservato.

Secondo Rocha, dalla fine del 2023 alla fine del 2024, il tasso di cambio è passato da 4,84 real per dollaro a 6,19 real. “Questo deprezzamento della valuta ha ridotto il valore degli investimenti diretti espressi in dollari”, ha sottolineato.

Rocha ha inoltre affermato che i principali paesi che investono direttamente in Brasile sono gli Stati Uniti, seguiti da Francia, Uruguay, Spagna e Paesi Bassi. “I nostri settori principali, che rappresentano il 40% degli investimenti, sono i servizi finanziari, il commercio, l’elettricità e l’estrazione petrolifera”, ha elencato.

Maddalena Ingroia

