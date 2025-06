SPAGNA. Podemos vuole arrestare Milei appena sbarca a Madrid

Il deputato spagnolo Víctor Egío di Podemos ha chiesto l’arresto del presidente argentino Javier Milei al suo arrivo a Madrid alla fine di questo mese per partecipare a un evento organizzato dal suo partito di destra, Vox, che condivide le sue idee. Il leader libertario dovrebbe fare tappa lì durante il suo viaggio di ritorno a Buenos Aires da una visita ufficiale a Roma, Parigi e Tel Aviv per incontrare le autorità locali e Papa Leone XIV.

Egío vuole che Milei venga arrestato per il suo presunto coinvolgimento nella cripto-fiasco $LIBRA, che avrebbe frodato oltre 50.000 persone, tra cui molti spagnoli. Egío ha chiesto l’arresto di Milei al suo arrivo il 7 giugno per partecipare al Forum Economico di Madrid, organizzato congiuntamente da Vox e dai trader di criptovalute, riporta MercoPress.

Egío ha criticato il forum definendolo una piattaforma per programmi neoliberisti e ha accusato Milei di aver truffato gli investitori, esortando le autorità spagnole a intervenire, esacerbando così le tensioni tra Buenos Aires e il governo del primo Ministro Pedro Sánchez, già segnate da precedenti scontri diplomatici.

Milei è partito giovedì e dovrebbe arrivare in Spagna sabato, seppur in forma non ufficiale. Prevede di partecipare a un evento internazionale anti-woke organizzato da Racks Labs, un’azienda tecnologica legata alle criptovalute, e da Abast Global, un’azienda con sede ad Andorra. L’evento è finanziato anche da Bit2me, una piattaforma di criptovalute, e da Orion, un sito web di trading con sede a Dubai. Questo evento arriva mesi dopo che lo scandalo $Libra ha attirato l’attenzione su Milei per il suo coinvolgimento nella promozione del programma. Il CEO di Bit2me, Javier Pastor, ha dichiarato che le azioni del Presidente argentino sono state “una delusione”.

Egío ha insistito affinché Milei venisse arrestato “non appena arriva all’aeroporto, e che arrestassero Javier Milei, finché non restituisse tutto ciò che aveva rubato”.

Lucia Giannini

