GRECIA. Parigi e Atene ricuciono i rapporti militari 

Il Ministro della Difesa greco Nikos Dendias ha visitato la sede centrale del cantiere navale francese Naval Group in Bretagna il 4 giugno, con l’intenzione di impegnarsi a ordinare una quarta fregata per circa 850 milioni di euro, in base a un contratto che prevede significative clausole di compensazione locale.

Secondo diverse fonti stampa, in una concessione senza precedenti per un contratto bilaterale, un quarto della costruzione della nave sarà realizzato in Grecia. Due società greche riceveranno la maggior parte del contratto: i cantieri navali Skaramangas, di proprietà di Giorgos Prokopiou, e METKA, il cui amministratore delegato è Evangelos Mytileneos.

Con la sua visita in Francia, Dendias è determinato a dimostrare che la frattura tra il settore navale francese e quello greco si sta rimarginando. Parigi sta certamente prendendo molto sul serio la visita del Ministro della Difesa. Durante la sua visita riservata, il ministro greco è stato affiancato dal Capo di Stato Maggiore greco, Generale Dimitrios Choupis, e dal Capo di Stato Maggiore della Marina, Vice Ammiraglio Dimitrios-Eleftherios Kataras.

Le concessioni che Parigi sta prendendo in considerazione per aggiudicarsi il contratto derivano da una controversia che ha quasi fatto deragliare i rapporti bilaterali tra i due Paesi. All’inizio di quest’anno, i buoni rapporti tra Francia e Grecia si sono improvvisamente raffreddati quando Atene ha appreso che Parigi, attraverso il consorzio europeo MDBA, aveva dato il via libera alla vendita di missili Meteor alla Turchia, di certo non in buoni rapporti con la Grecia.

In risposta, Dendias aveva convocato l’ambasciatore francese in Grecia Laurence Auer e l’addetto militare, sottolineando la “forte opposizione della Grecia a tale possibilità, che non è in linea con le eccellenti relazioni strategiche attuali tra i due Paesi”, come ha scritto sul suo account Instagram il 29 gennaio.

La Francia è il partner di riferimento della Grecia per gli acquisti di equipaggiamento militare. Dal 2019, Atene ha acquistato materiale militare francese per un valore di circa 6,7 ​​miliardi di euro, inclusi 24 caccia Rafale, tre fregate FDI e sistemi missilistici. Nel 2021, in occasione del bicentenario della Rivoluzione greca, i due Paesi hanno firmato un accordo di partenariato strategico e di mutua difesa.

In questo contesto, la Grecia non ha accolto con favore la revoca del veto da parte dell’alleato francese sulla vendita di missili MBDA alla Turchia. A sua difesa, Parigi ha spiegato di non avere scelta, poiché un disaccordo avrebbe potuto indurre altri partner del consorzio a utilizzare il proprio veto per bloccare altre vendite di armi agli aerei Dassault Aviation o alle navi del Naval Group. La controversia è scoppiata in un momento inopportuno, proprio mentre il cantiere navale francese e la marina greca stavano negoziando il contratto per la quarta fregata, che ha quasi fatto fallire l’accordo.

Per ricucire i rapporti con la Grecia, la Francia ha utilizzato la strategia di vendita e ha ridotto il prezzo del contratto a 850 milioni di euro, aggiungendo ulteriori equipaggiamenti e competenze. Parigi si è inoltre impegnata a costruire la maggior parte della nave nei cantieri navali greci. Lecornu è partito per Atene il 14 aprile per colloqui approfonditi con la sua controparte greca.

Pochi giorni prima, il 2 aprile, il primo Ministro greco Kyriakos Mitsotakis aveva annunciato che 25 miliardi di euro sarebbero stati investiti nelle forze armate del Paese per una profonda revisione nell’arco di 12 anni, in particolare per quanto riguarda le attrezzature navali. Naval Group ha colto l’occasione per presentare un’offerta spontanea per altre tre fregate, portando il numero totale di navi vendute a sette.

Tommaso Dal Passo

