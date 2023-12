ISRAELHAMASWAR. Due mesi di scontri Israele e Hamas e la guerra durerà a lungo

Oggi sono 60 giorni che Israele ha intrapreso una guerra contro Hamas e non c’è al momento una prospettiva di fine conflitto. Le brigate che si sono legate ad Hamas hanno chiamato a partecipare ad attività simultanee in Palestina, Giordania, Tunisia e Libano davanti alla sede della Croce Rossa per protestare contro “la negligenza e la complicità delle istituzioni internazionali con l’occupazione” israeliana.

Non solo, Hamas per la prima volta ha chiamato alle armi giovani palestinesi e non, giovani che sposano la causa: i primi a rispondere sono stati i giovani del movimento della resistenza giordana. Che presto si uniranno al combattimento.

Israele invece comincia a farsi i conti in tasca, la guerra, al 4 dicembre, gli è costata 51 miliardi di dollari. Il 29 % delle attività economiche in Cisgiordania sono chiuse. E ancora il 3% della popolazione attiva israeliana è in guerra. Il numero dei soldati morti al 5 dicembre secondo IDF ammontava a 406. Non solo secondo la Sanità israeliana i militari israeliani soffrono di una “pericolosa” e “insolita” malattia del batterio “Shigella” contratta a Gaza. Sono stati registrati massicci casi di diarrea e malattie intestinali, e si suggerisce che la ragione sia la scarsa conservazione delle scorte di cibo.

Il Portavoce dell’UNRWA: ha spiegato che: «Abbiamo cominciato a notare la diffusione dell’epatite tra gli sfollati», cosa non insolita nella Striscia di Gaza. Ed ora i rubinetti a Gaza sono stati chiusi. Secondo il ministero della Salute a Gaza il numero dei morti è salito a 15.899 dall’inizio dell’inizio dell’operazione israeliana contro la Striscia di Gaza. Di questi 145 civili sono stati uccisi nella notte tra il 4 e il 5 dicembre sera a seguito dei raid israeliani nel nord della Striscia di Gaza.

La situazione comunque non cambierà a breve. Il ministro della Difesa israeliano alla ABC ha detto: «Combatteremo a Gaza per diversi mesi per effettuare operazioni di sgombero ed eliminare sacche di terrorismo».

E forse saranno molti mesi, visto che secondo fonti del Financial Times: “L’esercito israeliano stima che la rete di tunnel di Hamas a Gaza sia più grande della rete ferroviaria della metropolitana di Londra. La parola tunnel non descrive ciò che Hamas ha creato sotto la Striscia di Gaza, ma piuttosto sono città sotterranee”.

Ed ora uno sguardo al fronte del Conflitto israelo-palestinese: 2-5 dicembre 2023.

Negli ultimi giorni, dopo la fine del cessate il fuoco, l’aeronautica militare dell’IDF ha lanciato continui attacchi sulla Striscia di Gaza. Il più delle volte prende di mira le strutture nel sud dell’enclave, dove i combattenti stanno avviando la fase successiva dell’operazione di terra.

Contemporaneamente sono ripresi gli scontri lungo tutta l’area di controllo nel nord e nord-ovest della Striscia di Gaza. I combattimenti sono continuati vicino a Sheikh Radwan, Beit Lahiya, Beit Hanoun e al sito dell’edificio della Corte Suprema di Gaza.

Lunedì gli israeliani si sono spinti in profondità in un’altra zona di Gaza City, nella parte settentrionale dell’enclave. Fonti palestinesi locali hanno riferito di aspri combattimenti in Baghdad Street, nel quartiere di Shuja’iyya. Comandante del Comando Sud, Maggiore Generale Yaron Finkelman: «Siamo nel cuore di Jabalya, nel cuore di Shuja’iyya, e ora anche nel cuore di Khan Yunis. Siamo nel giorno più intenso dall’inizio dell’operazione di terra – in termini di terroristi uccisi, numero degli scontri a fuoco e dell’uso della potenza di fuoco terrestre e aerea. Intendiamo continuare a colpire e garantire i nostri risultati.»

Poco dopo, gli israeliani hanno effettuato un’incursione nella Striscia di Gaza da una nuova direzione. L’IDF è entrato nell’enclave nell’area tra Khan Younis e Deir al-Balah. Sono riusciti a penetrare in profondità nell’enclave e a raggiungere la centrale Salah al-Din Road. Questa tattica è stata utilizzata prima in direzione nord.

Gruppi palestinesi, nel frattempo, contrattaccano regolarmente in tutte le aree in cui si svolgono i combattimenti. Occasionalmente riescono a danneggiare in modo significativo l’equipaggiamento e il personale dell’IDF. Tuttavia non riescono a fermare l’avanzata israeliana.

Allo stesso tempo, i militanti continuano a bombardare le città israeliane centrali e meridionali. La maggior parte dei missili cadono in terreno aperto o vengono intercettati. Tuttavia, alcuni di loro hanno causato danni ad Ashkelon, vicino a Tel Aviv e in altre città.

Sul confine israelo-libanese, l’IDF e Hezbollah effettuano attacchi quotidiani lungo tutta la linea di contatto. Gli attacchi alla base di Beit Hillel e ad una roccaforte vicino a Shtula hanno provocato il ferimento di circa 15 israeliani e danni all’equipaggiamento militare.

Secondo fonti libanesi sarebbero rimasti feriti anche 4 soldati dell’esercito di Beirut di cui uno grave. Hezbollah è tornato poi a lanciare raffiche di razzi e missili anticarro sugli insediamenti israeliani al confine libanese.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

