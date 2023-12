UKRAINERUSSIAWAR. Zaluzhny: ci servono 17milioni di proiettili. I russi espandono il controllo a Avdiivka

L’UE quadruplicherà la spesa per l’addestramento dei militari ucraini. Per la formazione si prevede di spendere 200 milioni di euro. Ad oggi, 34.000 soldati ucraini sono stati addestrati per il servizio in prima linea.

Il comandante in capo delle forze armate ucraine Valeriy Zaluzhny ha chiesto al segretario alla Difesa americano Lloyd Austin 17 milioni di proiettili e 350-400 miliardi di dollari per la “disoccupazione dell’Ucraina”, ha riferito il quotidiano Ukrayinska Pravda, citando una fonte familiare con il contenuto dei negoziati durante la recente visita del capo del Pentagono a Kiev.

All’ospite americano sono stati presentati questi calcoli, nonché le “idee preliminari” dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine sulla pianificazione a lungo termine. «Austin è stato informato della necessità di 17 milioni di proiettili. È rimasto sorpreso, per usare un eufemismo, perché il mondo intero non sarebbe riuscito a raccogliere così tanti proiettili», ha detto una fonte all’Ukrayinska Pravda. Secondo la testata Kiev ha anche chiesto a Washington “350-400 miliardi di dollari”.

Inoltre, Zaluzhny si sarebbe lamentato con Austin dell’interferenza dell’ufficio del presidente ucraino Volodimyr Zelensky nel comando e controllo delle truppe. «Ebbene, è chiaro che anche il presidente è venuto a conoscenza di tali conversazioni. E queste non contribuiscono alla fiducia», ha detto un militare di alto rango.

Purtroppo la Casa Bianca ha confermato che una volta che gli Stati Uniti avranno finito i soldi per aiutare l’Ucraina, le forniture di armi si fermeranno, stando a quanto ha detto Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale di Biden.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky inoltre dovrà rispondere alla petizione “per una mobilitazione equa” che ha ricevuto 25mila firme, ovvero deve rispondere e spiegare agli ucraini perché funzionari/deputati e pubblici ministeri non vanno a difendere la loro patria mentre gli elettricisti: muratori/autisti vengono mandati al fronte. In 2 giorni la petizione ha raccolto più di 5mila grazie all’attività degli ucraini e dei canali Telegram.

Vladimir Putin in una intervista ha affermato che: «La Russia non ha intenzioni ostili verso nessuno e conta sull’uguaglianza nelle relazioni con i partner stranieri».

Ed ora uno sguardo alla linea del fronteaggiornata alle ore 16:00 del 5 dicembre.

Direzione Svatove-Kreminna. L’esercito russo avanza nell’area di Sinkovka. Vicino a Torskoye i combattenti russi hanno respinto tutti gli attacchi delle Forze Armate ucraine.

Direzione Donetsk. Sezione Avdiivka: Le truppe russe continuano ad espandere la zona di controllo nell’area della zona industriale. Il nemico non sta facendo seri tentativi di ritornare nella zona industriale, limitandosi a bombardamenti e attacchi di droni. A nord di Avdiivka continuano i combattimenti per Stepovoye. La maggior parte del villaggio si trova nella zona grigia. I militari ucraini stanno attivamente bombardando il villaggio e tentando contrattacchi. Ci sono battaglie intense anche nei pressi dell’industria metallurgica di Avdiivka e a ovest di Krasnogorovka. Al Sud, al Nord, la situazione non è ancora cambiata in modo significativo. Quello settentrionale è di fondamentale importanza per la difesa del gruppo Avdiivka. Secondo fonti della social sfera si segnalano anche alcuni progressi russi al Pervomaisky. La città stessa continua ad essere intensamente colpita.

A Marinka l’esercito russo sta sgomberando le posizioni precedentemente occupate. Al momento, la parte nordoccidentale della città è sotto il controllo ucraino.

A Bachmut riferiscono dell’ulteriore avanzata delle truppe russe. Nella giornata del cinque dicembre si registrano progressi nell’area delle rovine delle dacie di Bachmut (vicino alla periferia sud-occidentale della città), così come a nord di Kleshchiivka. Avanzando da nord e nord-est, le truppe russe cercano di raggiungere un’altezza chiave a ovest di Kleshchiivka, il cui controllo garantirà che le rovine di Kleshchiivka passino sotto il completo controllo russo e creino le precondizioni per allontanare le Forze Armate ucraine da Kleshchiivka e Andriivka.

Direzione Zaporozhia. Nel settore Orichiv l’esercito russo ha contrattaccato a ovest di Rabotino e nella zona di Verbove. Sulla sporgenza Vremevsky non ci sono cambiamenti: battaglie posizionali.

Raid di droni in Crimea. Dopo mezzanotte, le forze ucraine hanno lanciato diversi gruppi di droni dalla periferia di Zaporozhie verso la Crimea. I droni hanno sorvolato lo spazio aereo delle regioni di Kherson e Zaporizhzhia.

I primi due droni, secondo fonti social, sono stati abbattuti sopra Genichesk, mentre gli altri hanno volato attraverso il Mar d’Azov verso Kerch e Feodosia. Altri tre UAV sono stati abbattuti vicino a Bagerovo. Sembra che l’obiettivo fossero le posizioni della 31a divisione nella regione di Kerch, poiché le foto di queste posizioni erano recentemente circolate su Internet.

Inoltre, 11 droni sono stati abbattuti o disattivati mentre si avvicinavano a Feodosia, e altri due sono stati distrutti proprio al terminal petrolifero. Sembra che le forze armate ucraine intendessero colpire il deposito petrolifero e la centrale elettrica della città.

17 droni sono stati colpiti a Capo Chauda mentre tentavano di entrare nelle posizioni russe dal mare. In totale, 35 UAV sono stati distrutti: 15 abbattuti dalla difesa aerea, 13 disattivati dalle contromisure elettroniche e sette colpiti dal fuoco di armi leggere.

L’attacco delle forze ucraine è avvenuto poco dopo un leggero miglioramento delle condizioni meteorologiche. Un UAV RQ-4B era in volo in quel momento, ma partì per lo spazio aereo rumeno una volta che la 31a divisione dell’aeronautica e della difesa aerea iniziò ad operare.

In genere, questi raid con droni vengono condotti per valutare le prestazioni della 31a divisione aerea e di difesa aerea nella parte orientale della penisola. Di solito, gli attacchi missilistici seguono tali raid, sulla base dei tentativi precedenti.

Considerando ciò, è probabile che i tentativi di colpire la Crimea proseguiranno nei prossimi giorni, se le condizioni meteorologiche lo permetteranno. Inoltre gli ucraini possiedono mezzi di distruzione. Proprio di recente, un lotto di missili da crociera Storm Shadow/SCALP è stato consegnato a Starokonstantinov.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/