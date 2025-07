STATI UNITI. Washington ha ripreso le espulsioni verso i Paesi terzi

Il Dipartimento per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti ha dichiarato martedì che un volo di espulsione con a bordo immigrati provenienti da diversi paesi era atterrato a Eswatini, Africa del sud, in una decisione che segue l’abolizione dei limiti all’espulsione dei migranti verso paesi terzi da parte della Corte Suprema degli Stati Uniti.

A fine giugno, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha aperto la strada all’amministrazione del presidente Donald Trump per riprendere a espellere i migranti verso paesi diversi dal proprio, senza offrire loro la possibilità di dimostrare i danni che potrebbero subire. La decisione ha sancito la vittoria del governo nella sua aggressiva ricerca di espulsioni di massa, riporta Reuters.

“Il volo di espulsione sicura da un paese terzo verso l’Eswatini, nell’Africa meridionale, è atterrato. Questo volo ha trasportato individui così barbari che i loro paesi d’origine si sono rifiutati di riprenderli”, ha dichiarato martedì sera la portavoce del Dipartimento per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti, Tricia McLaughlin. In un thread sulla piattaforma social X, McLaughlin ha nominato cinque persone deportate provenienti da Vietnam, Giamaica, Laos, Cuba e Yemen, affermando che erano state condannate per reati che andavano dallo stupro di minori all’omicidio.

All’inizio di questo mese, l’amministrazione Trump ha dichiarato in una nota che i funzionari dell’immigrazione statunitensi possono deportare i migranti in paesi diversi dai loro paesi d’origine con un preavviso di sole sei ore.

L’Immigration and Customs Enforcement degli Stati Uniti attende generalmente almeno 24 ore prima di deportare una persona dopo averla informata del suo trasferimento in un cosiddetto “Paese terzo”, secondo una nota datata 9 luglio del direttore ad interim dell’agenzia, Todd Lyons.

L’ICE potrebbe tuttavia deportarli in un cosiddetto “Paese terzo” con un preavviso di sole sei ore “in circostanze urgenti”, si legge nella nota, a condizione che alla persona venga data la possibilità di parlare con un avvocato. Il promemoria affermava che i migranti potevano essere inviati in nazioni che si erano impegnate a non perseguitarli o torturarli “senza bisogno di ulteriori procedure”.

La nuova politica dell’ICE suggeriva che l’amministrazione Trump avrebbe potuto agire rapidamente per inviare migranti in paesi di tutto il mondo.

I difensori dei diritti umani hanno sollevato preoccupazioni in merito al giusto processo e ad altre questioni relative alle politiche di Trump in materia di immigrazione, che la sua amministrazione ha definito misure volte a migliorare la sicurezza interna.

Maddalena Ingroia

