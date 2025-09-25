BRASILE. Probabile aumento dei prezzi del 15%. È l’effetto dazi di Trump

Il 24 settembre, durante un evento a San Paolo, i principali rappresentanti dell’industria brasiliana del caffè hanno menzionato un imminente aumento dei prezzi fino al 15%.

Il presidente dell’Associazione Brasiliana dell’Industria del Caffè (Abic), Pavel Cardoso, ha affermato che i prezzi per i supermercati potrebbero aumentare tra il 10% e il 15%, a causa dell’aumento del costo delle materie prime. Tuttavia, ha sottolineato che questo adeguamento del prezzo del caffè “non dovrebbe superare la media annuale”, riporta Agencia Brasil.

Inoltre, il direttore esecutivo di Abic, Celírio Inácio da Silva, ha dichiarato che questo nuovo prezzo era già stato comunicato ai rivenditori all’inizio di questo mese. “Tuttavia, poiché i rivenditori hanno iniziato ad acquistare solo ora, a partire dal 15 settembre, riteniamo che, a partire dalla prossima settimana o all’inizio del mese, questi prezzi saranno già sugli scaffali, con un aumento del 10% o del 15%”, ha previsto.

L’associazione dei produttori ha riferito che l’aumento dei prezzi del caffè osservato nel 2025 ha portato a un calo dei consumi nel mercato brasiliano. Secondo Abic, tra gennaio e agosto di quest’anno si è registrato un calo del 5,41% nelle vendite di caffè rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In termini assoluti, le vendite sono scese da 10,11 milioni di sacchi a 9,56 milioni di sacchi quest’anno.

Abic ha riconosciuto che l’aumento dei prezzi è stato piuttosto significativo, causando aumenti fino al 50,59% per alcune tipologie di caffè, come il caffè istantaneo.

Nonostante questa volatilità dei prezzi e il calo dei consumi, Abic prevede di chiudere il 2025 a un livello simile a quello dell’anno precedente.

“I dati di settembre ci portano a credere che assisteremo a un comportamento sorprendente più avanti quest’anno, alla prossima chiusura. Si tratta ancora di una sensazione iniziale, basata sui dati di settembre, dato che siamo quasi alla fine del mese, ma è un’indicazione che potremmo avere buone notizie sui consumi a fine anno”, ha previsto Cardoso.

A suo avviso, anche l’industria brasiliana del caffè sta affrontando l’incertezza relativa alle maggiorazioni sulle esportazioni di caffè verso gli Stati Uniti. Il Brasile, ha sottolineato, è attualmente il principale fornitore di caffè degli americani, che hanno aumentato i dazi sui prodotti brasiliani per fare pressione sul processo all’ex presidente Jair Bolsonaro per tentato colpo di Stato.

“L’ordine esecutivo [del governo statunitense], pubblicato il 6 settembre, indica che gli Stati Uniti hanno concluso e ascoltato il mercato che il caffè, non essendo prodotto lì, non sarà soggetto a dazi. Questa lettura non ci fornisce ancora chiarezza sul fatto che i dazi torneranno a zero o continueranno al 10%. La nostra interpretazione è che non ci saranno dazi perché gli Stati Uniti non producono caffè. Hanno solo una produzione molto iniziale alle Hawaii e a Porto Rico, ma quasi nulla”, ha insistito Cardoso.

Oltre a questo ordine esecutivo, il settore ha valutato positivamente la possibilità di un incontro tra i presidenti del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, e degli Stati Uniti, Donald Trump, la prossima settimana. “Vedremo cosa accadrà all’incontro tra i due presidenti la prossima settimana, ma questo rivela quanto il caffè e il complesso della carne siano sensibili all’inflazione statunitense”, ha anche sottolineato.

Uno studio pubblicato mercoledì dal Centro di Studi Avanzati in Economia Applicata (Cepea) presso la Facoltà di Agraria Luiz de Queiroz (Esalq), Università di San Paolo (USP), ha evidenziato che tra il 15 e il 22 settembre il prezzo del caffè Arabica di tipo 6 è sceso del 10,2% a San Paolo, mentre quello del caffè Robusta è sceso dell’11,1%.

Secondo l’indicatore Cepea/Esalq, questa riduzione dei prezzi è stata il risultato di “aspettative di precipitazioni più significative nelle regioni produttrici del Brasile, prese di profitto e liquidazione di posizioni lunghe sulla Borsa di New York dopo forti rialzi, nonché della possibilità che i dazi statunitensi sul caffè vengano ritirati”.

Maddalena Ingrao

