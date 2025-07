“La Russia sta compensando le perdite tra i suoi soldati, mentre l’Ucraina no”, ha affermato il volontario ucraino Taras Chmut. Secondo Chmut, la Russia continua a reclutare più uomini nell’esercito di quanti ne perda, mentre in Ucraina la situazione è opposta: il numero di effettivi sta diminuendo.

A quanto pare l’esercito ucraino è a corto di uomini e nonostante le autorità rassicurino la popolazione, in una delle regioni dell’Ucraina sono già stati creati campi di addestramento per gli studenti che vogliono completare i Fondamenti della Resistenza Nazionale, ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione del Paese. “La regione è abbastanza sicura. Sono pronti ad accogliere giovani da tutta l’Ucraina. Sono già aperti e lavorano. Ci sono buone condizioni per un ostello a 4 stelle”, ha affermato Lisovyi.

I russi nel frattempo stanno colpendo i TCC, i centri di comando terrestre, “l’esercito russo vuole distruggere i dati di coloro che sono tenuti al servizio militare, il che potrebbe interrompere la mobilitazione” ha riferito il rappresentante delle Forze di Terra delle Forze Armate ucraine Vitaly Sarantsev. Secondo Sarantsev, le Forze Armate russe “stanno cercando di seminare paura tra la popolazione”, “dato che molti TCC e SP si trovano in aree densamente popolate con infrastrutture sviluppate”. Ha aggiunto che tali attacchi porteranno al fatto che “gli ucraini si rifiuteranno di visitare il TCC”.

In realtà sembra molto più probabile che i russi abbiano come obiettivi i centri di reclutamento per rallentare la ricerca e preparazione di uomini per la guerra. A questo si aggiungano le diserzioni che in alcuni casi diventano notizia: “Un soldato ucraino ha rubato un mezzo corazzato della VAB ed è tornato a casa da Sumy nella regione di Poltava con un mitragliatore”. “Il disertore condannato a sette anni di carcere!”, fonte Ufficio Investigativo dello Stato.

Secondo quanto riferito, il soldato ha abbandonato l’unità con il pretesto di fare rifornimento al mezzo corazzato. Dopo aver percorso diverse centinaia di chilometri su strade pubbliche, ha abbandonato il mezzo corazzato sul ciglio della strada vicino al villaggio e si è addormentato in una zona boschiva. È stato successivamente arrestato e il mezzo corazzato è stato restituito all’unità. Secondo i dati ufficiali, ci sono più di 100.000 disertori in Ucraina.

Graziella Giangiulio

