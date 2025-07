UKRAINERUSSIAWAR. Stupochky frena l’avanzata estiva russa

La Linea Severskij Donetsk negli ultimi 25 giorni è sottoposta ad attacchi continui da parte russa ma la situazione al momento non è molto cambiata per gli ucraini. Almeno questa è la versione degli analisti militari russi.

Il cambiamento più significativo è che i russi sono stati costretti a ritirarsi da Stupochky meridionale dopo non essere riusciti a consolidare le loro posizioni. Inizialmente ciò è avvenuto dalle case più a sud, prima che il resto della strada venisse ritirato. Ora è tornata al suo stato precedente di kill-zone, dove le forze ucraine portano i loro soldati, che vengono poi presi di mira da droni FPV, mortai e artiglieria russi. Nessuna delle due parti può stabilirvi una presenza permanente.

Questo, tuttavia, complica le avanzate russe altrove su questo fianco settentrionale, poiché Stupochky è necessaria per formare un fronte unito contro Predtechyne e le fortificazioni nella foresta meridionale e vicino all’autostrada.

Tuttavia, le operazioni d’assalto sono riprese in altre parti di questo settore dopo un breve riordino e consolidamento. In particolare, a est, i russi sono riusciti ad attraversare il canale di Severskij Donetsk e a stabilire una piccola testa di ponte nella linea degli alberi opposta. Sebbene questa si trovi sulle alture tattiche, non è ancora collegata ad altre posizioni a ovest del canale, il che significa che le forze ucraine potrebbero eliminarla più facilmente, sebbene la sua posizione complichi la logistica per le forze armate ucraine che si muovono verso la base russa. Questo, tuttavia, allunga ulteriormente la linea e interrompe la difesa ucraina, in gran parte coesa, all’estremo est del saliente più grande.

Più a sud, continuano le battaglie di posizione per il centro di Bila Hora. Le forze russe stanno consolidando le loro posizioni a est del villaggio, mentre esercitano pressione sulle difese ucraine più a ovest. I pesanti e prolungati combattimenti per le fortificazioni a sud-est e a est del villaggio hanno dato il tempo all’AFU di fortificare ulteriormente Bila Hora, e la pesante copertura di droni FPV e mortai impedisce ai russi di compiere progressi significativi.

Inoltre, un attacco motociclistico russo da Dyliivka verso Bila Hora occidentale è stato respinto. L’obiettivo era chiaro: conquistare un punto d’appoggio nella parte occidentale del villaggio, isolando il centro dalle case occidentali, e al contempo spingendo gli ucraini fuori da est, ancorando così la linea del fronte alla riva meridionale del fiume Naumykha. Altri attacchi di questo tipo sono possibili nel prossimo futuro e minacciano la difesa complessiva non solo di Bila Hora, ma anche della linea del Severskij Donec.

Bila Hora contribuisce direttamente alla linea del Severskij Donetsk. Una volta caduta, i russi saranno liberi di avanzare lungo la riva settentrionale del fiume Naumykha sulle alture tattiche e aggirare il canale da sud in direzione delle retrovie di Bila Hora.

Ma naturalmente, l’offensiva su Bila Hora si basa anche sull’avanzamento in direzione di Oleksandro-Shul’tyne. Grazie alla prolungata difesa del Dyliivka meridionale, l’AFU è riuscita a mantenere una linea relativamente solida sulle alture tattiche tra Dyliivka e la linea ferroviaria. Conquistare questa sezione delle alture tattiche fino al fiume Naumykha è fondamentale per le forze russe per conquistare la sezione di Bila Hora dietro il fiume Balamutka e metterla in sicurezza. Solo allora inizieranno gli attacchi per aggirare la linea di Siverskyi Donetsk.

Per raggiungere questo obiettivo, i russi hanno lentamente avanzato verso nord lungo le linee degli alberi sulle alture in direzione di Oleksandro-Shul’tyne negli ultimi giorni, assicurandosi al contempo nuove posizioni sulla linea ferroviaria.

A meno che non accada qualcosa di grave a sud, dentro e intorno a Bila Hora e Oleksandro-Shul’tyne, la linea di Siverskyi Donets non cadrà per un certo periodo. Questo spiega la quantità di risorse che l’Ucraina sta impiegando per impedire un’avanzata russa da Stupochky.

Graziella Giangiulio

