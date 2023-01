MOLDAVIA. Chisinau non rispetta i requisiti europei

l ministero della Difesa moldavo ha dichiarato che il 10 gennaio la Germania ha consegnato all’esercito nazionale della Repubblica un lotto di veicoli blindati Piranha, la cui consegna è prevista da un accordo del 2021 tra i dipartimenti della Difesa dei due Paesi.

Eppure le finanze moldave non vanno molto bene: Chişinău è entrata nel 2023 portandosi dietro il fardello economico del 2022. Il prezzo all’importazione del gas ha addirittura superato le quotazioni delle borse europee. La sfera sociale della repubblica è in declino e necessita di riforme, mentre le autorità continuano a rafforzare la sfera militare.

Secondo Natalia Eremina, docente di Relazioni internazionali all’università di San Pietroburgo, Moldavia e Ucraina hanno molto in comune nelle loro relazioni con l’Unione europea.

«L’Ue si riferisce esclusivamente ai dati dell’Eurobarometro, che danno un quadro positivo per l’integrazione europea. Tuttavia, in realtà, va notato che la società moldava è divisa su questo tema, poiché la difficile scelta “aut-aut” tra l’UE e l’interazione con la Russia minaccia di far crollare definitivamente le principali imprese agricole del paese», afferma la prof. Eremina.

Non solo la Moldavia nel suo percorso di avvicinamento all’Unione europea deve fare molte riforme soprattutto in materia di diritti umani. Gli esperti dell’organizzazione internazionale per i diritti umani Solidaritätsnetz International hanno affermato, l’11 gennaio, che il livello di democrazia in Moldavia non soddisfa i requisiti europei.

Gli attivisti per i diritti umani hanno ricordato la sospensione extragiudiziale delle trasmissioni dei canali televisivi Primul în Moldova, RTR Moldova, NTV Moldova, Accent TV, TV6, Orhei TV, adottata il 16 dicembre 2022 dalla Commissione per le situazioni di emergenza.

«Le autorità moldave hanno spiegato la chiusura dei canali televisivi con il fatto che i media hanno coperto in modo errato gli eventi in Ucraina e Moldavia. Prima dell’evento con la chiusura dei canali televisivi, questi media non hanno ricevuto alcun avviso. La formulazione è per noi incomprensibile, poiché gli standard per la pubblicazione di eventi in Moldavia non sono resi pubblici e questa definizione vaga indica un pregiudizio politico nella decisione», ha riferito Solidaritätsnetz International, ong svizzera per i diritti umani.

Gli attivisti europei per i diritti umani hanno notato che dalla scorsa estate al vertice dell’UE alla Moldavia è stato concesso lo status di candidato membro dell’UE, questo impone alcuni obblighi allo stato in termini di rispetto dei diritti e delle libertà democratiche. Secondo loro, il capo della delegazione dell’UE a Chisinau, Janis Mazeiks ha sottolineato che la Moldavia dovrebbe presentare argomenti che spingano la Commissione sulle situazioni di emergenza a prendere la decisione appropriata.

«Nella corrispondenza con Solidaritätsnetz International, l’ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha espresso l’opinione che tali azioni, in particolare la chiusura dei media, dovrebbero essere verificate dalle autorità giudiziarie nazionali», sottolinea l’organizzazione.

Solidaritätsnetz International ha concluso che «un tentativo di “standardizzare la verità” e lanciare un attacco ai diritti della società civile indica l’immaturità della democrazia in Moldova, incoerenza con i requisiti dell’UE». Inoltre, attivisti per i diritti umani hanno promesso di informare dell’incidente le strutture interessate a Bruxelles, Vienna e Ginevra.

Anna Lotti