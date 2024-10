FALKLAND. Licenze rinnovate. Rockhopper si assicura contro l’Italia 

Rockhopper Exploration, la società petrolifera e del gas con interessi importanti nel bacino delle Falkland settentrionali, ha annunciato che, in seguito a discussioni con il governo delle isole Falkland, la FIG ha accettato di estendere tutte le licenze di produzione petrolifera del bacino delle Falkland settentrionali e meridionali della società, il che significa che le licenze saranno ora valide fino al 31 dicembre 2026. Sam Moody, AD di Rockhopper, ha commentato: “Siamo lieti di aver esteso le licenze, consentendoci di continuare a progredire nel nostro lavoro nelle isole Falkland”.

Questo mese, Rockhopper Exploration ha anche annunciato di aver stipulato una polizza assicurativa per coprire l’evento in cui la Repubblica italiana riesca nel suo tentativo di far annullare il lodo arbitrale Rockhopper Ombrina Mare e ha anche firmato un accordo di acquisto di azioni con Zodiac Energy Limited per uscire dalle sue altre attività italiane, riporta MercoPress.

All’epoca la società ha affermato che anche Rockhopper e i consulenti rimangono fiduciosi della propria posizione, ma ha deciso, in linea con la normale prassi di mercato, che assicurare per proteggere gli azionisti dalle perdite derivanti dall’annullamento del Lodo è la linea d’azione più prudente.

La polizza assicurativa garantirà che, nel caso in cui la Repubblica italiana riesca a far annullare l’intero Lodo o in caso di annullamento parziale, la combinazione del pagamento della Tranche 2 e del pagamento assicurativo darà diritto a Rockhopper a un totale non inferiore a 31 milioni di euro.

La polizza è stata collocata tramite un broker assicurativo specializzato registrato presso la FCA; ed è stata sottoscritta da un’agenzia di sottoscrizione specializzata e da una serie di compagnie assicurative e sindacati con rating A.

Il costo totale della polizza, comprese le imposte applicabili e le commissioni di sottoscrizione, è di 4 milioni di euro. Dopo aver collocato la polizza, il saldo di cassa di Rockhopper sarà di circa 24 milioni di dollari.

