EGITTO. Il vento darà energia all’Egitto: nasce il parco eolico più grande dell’Africa

Da diversi anni, l’Egitto sta cercando l’indipendenza energetica. Non avendo grandi risorse nel sottosuolo deve guardare fuori. Tra gli investimenti più importanti la costruzione di una grande centrale nucleare con il supporto della Federazione russa. L’impianto nucleare si chiama El Dabaa Nuclear Power Plant, il primo in Egitto costruito a El Dabaa, Governatorato di Matrouh sito a 320 km da il Cairo.

Il progetto costerà 28,75 miliardi di dollari, di cui la Russia finanzierà l’85% come prestito statale di 25 miliardi di dollari e l’Egitto fornirà il restante 15% sotto forma di rate. Il prestito russo ha un periodo di rimborso di 22 anni, con un tasso di interesse annuo del 3%.

Nel 2022, Korea Hydro & Nuclear Power è stata incaricata di costruire 82 edifici e strutture ausiliarie. Doosan Enerbility è stata subappaltata per costruire gli edifici delle turbine e le strutture correlate per circa 1,2 miliardi di dollari.

Ora arriva un altro grande progetto: la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo sostiene l’Egitto nella costruzione del più grande parco eolico dell’Africa.

L’impianto per Suez Wind consiste in un prestito A di 200 milioni di dollari della BERS e un prestito B di 75 milioni di dollari di Arab Bank e Standard Chartered, ha affermato l’istituto finanziario internazionale in un comunicato stampa.

Il parco eolico del Golfo di Suez avrà una capacità installata di 1,1 gigawatt, fornendo energia pulita e rinnovabile a un costo inferiore rispetto alla produzione di energia tradizionale. Si prevede che genererà più di 4.300 GWh di elettricità all’anno e ridurrà le emissioni di CO2 di oltre 2,2 milioni di tonnellate all’anno, aiutando il settore energetico egiziano a rispettare i propri impegni ai sensi dell’accordo di Parigi.

Suez Wind è una società veicolo di proprietà congiunta del colosso energetico saudita ACWA Power e HAU Energy, una piattaforma di investimento nelle energie rinnovabili di recente creazione in cui la BERS sta investendo insieme a Hassan Allam Utilities e Meridiam Africa Investments.

Maddalena Ingrao

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/