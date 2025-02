ARABIA SAUDITA. Eurobond e automotive: come Riyadh diversifica e si allontana dalla dipendenza dell’Oro nero

Il fondo sovrano dell’Arabia Saudita (PIF) prevede di emettere obbligazioni per 4 miliardi di dollari come parte del suo programma di eurobond.

L’emissione obbligazionaria è divisa in due tranche: una tranche da 2,4 miliardi di dollari con scadenza a cinque anni e una tranche da 1,6 miliardi di dollari con scadenza a nove anni e mezzo. I proventi dell’emissione sono destinati a scopi aziendali generali, a sostegno delle iniziative e degli investimenti in corso del PIF volti a guidare la trasformazione economica in Arabia Saudita. Tra questi probabilmente anche il grande cluster automobilistico che verrà sviluppato in Arabia Saudita.

Il King Salman Automotive Cluster, situato nella King Abdullah Economic City, diventerà un hub chiave per l’industria automobilistica, ospitando le sedi centrali e gli impianti di produzione di aziende locali e internazionali.

Numerosi marchi, come Ceer – il primo marchio saudita di veicoli elettrici – e Lucid Motors, che aprirà il suo primo stabilimento internazionale a KAEC nel 2023, diventeranno attori chiave nel cluster. Il sito ospiterà anche diverse joint venture di fondi di investimento pubblico (PIF) con produttori globali, tra cui un impianto altamente automatizzato con Hyundai Motor per produrre automobili in Arabia Saudita e una partnership con Pirelli per creare uno stabilimento di pneumatici.

Insomma se in Italia la crisi dell’automotive è all’ordine del giorno con un indotto che rischia di scomparire da qui a cinque anni, c’è chi ha fatto dell’automovtive un settore per la diversificazione economica. L’Arabia saudita dunque procede con il progetto di diversificazione 2030 che dovrebbe traghettare il paese del Golfo fuori dalla dipendenza dell’encomi pubblico dal settore petrolifero.

Si prevede che il progetto creerà numerose opportunità di investimento per il settore privato, promuovendo la crescita di industrie promettenti nel Regno. Entro il 2035, si prevede che il contributo totale delle aziende del cluster raggiungerà circa 92 miliardi di riyal sauditi (24,4 miliardi di dollari).

