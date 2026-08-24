NORVEGIA. Oslo continuerà a trivellare Mar di Barents e Artide

La Norvegia continuerà a sviluppare le sue risorse di petrolio e gas nel Mare di Barents, indipendentemente dal sostegno dell’Unione Europea a una moratoria sulle forniture di idrocarburi artici, e non si considera più la “batteria verde” d’Europa.

Lo, ha dichiarato a Reuters il Ministro dell’Energia Terje Aasland. A seguito dell’invasione russa dell’Ucraina nel 2022, la Norvegia è diventata il principale fornitore di gas naturale in Europa, soddisfacendo circa il 30% della domanda di gas sia dell’Unione Europea che del Regno Unito.

Lo scorso anno, la produzione di gas del paese ha raggiunto livelli quasi record, mentre la produzione di petrolio ha toccato il livello più alto dal 2009. Le previsioni ufficiali, tuttavia, indicano un forte calo della produzione dopo il 2030, a meno che non vengano scoperte e sviluppate nuove risorse.

“Nell’attuale contesto geopolitico e di sicurezza, e data la situazione delle risorse, credo che la continua attività nel Mare di Barents serva sia agli interessi norvegesi che a quelli europei”, ha affermato Aasland in vista dell’ONS, la conferenza biennale norvegese sull’energia, iniziata lunedì a Stavanger.

Attualmente l’Unione Europea sostiene il divieto di nuove trivellazioni nell’Artico per motivi ambientali, ma sta valutando la possibilità di rivedere la propria politica in risposta alle preoccupazioni sulla sicurezza energetica. Anders Opedal, CEO di Equinor, la più grande compagnia petrolifera norvegese, ha affermato che il petrolio e il gas naturale liquefatto (GNL) provenienti dal Mare di Barents possono essere spediti ovunque nel mondo se respinti dall’UE. “L’unica cosa che ne risentirà sarà la sicurezza europea. Abbiamo la flessibilità necessaria”, ha dichiarato Opedal.

Aasland ha affermato che la Norvegia mira a mantenere la produzione e le esportazioni di petrolio pressoché agli attuali livelli almeno fino al 2035, e la produzione del Mare di Barents sarà fondamentale: ”Se la Norvegia vuole rimanere un fornitore di petrolio e gas a lungo termine per l’Europa…, allora l’Artico deve essere parte di questa discussione”, ha affermato il ministro dell’Energia.

Nei colloqui con i funzionari dell’UE, la Norvegia ha sostenuto che le parti del Mare di Barents aperte alle attività petrolifere sono libere dai ghiacci, come nel Mare del Nord, e quindi meno soggette a sversamenti di petrolio e altri impatti ambientali, contribuendo a sostenere l’occupazione e gli insediamenti nelle regioni settentrionali del paese al confine con la Russia.

Aasland ritiene che le argomentazioni della Norvegia siano state ascoltate a Bruxelles, ma ha aggiunto che è un diritto sovrano del paese sviluppare le risorse del Mare di Barents anche se l’UE continua a sostenere una moratoria: ”Svilupperemo queste aree, e poi spetterà all’UE decidere se imporre una moratoria sull’acquisto di gas o petrolio”, ha affermato Aasland. Il petrolio artico verrebbe comunque venduto sui mercati globali, mentre il gas potrebbe essere esportato in tutto il mondo come gas naturale liquefatto (GNL) dall’impianto Melkoeya LNG di Equinor vicino a Hammerfest, ha aggiunto.

Il direttore esecutivo dell’Agenzia Internazionale dell’Energia, Fatih Birol, ha inoltre esortato l’UE a riconsiderare la sua opposizione ai nuovi progetti di estrazione di petrolio e gas nell’Artico, sostenendo che le future forniture saranno necessarie per garantire la sicurezza energetica.

I critici di tale posizione sostengono che i nuovi progetti artici impiegherebbero molti anni per entrare in funzione e contribuirebbero ben poco ad affrontare le sfide energetiche a breve termine dell’Europa.

Oltre al petrolio e al gas, la Norvegia produce un surplus di energia rinnovabile quasi ogni anno grazie a una vasta rete di bacini idrici e corsi d’acqua che alimentano centrali idroelettriche, energia che esporta in Europa tramite cavi transfrontalieri. La Norvegia si è precedentemente presentata come “la batteria verde” d’Europa, ma il ministro afferma che questa idea è ormai superata, poiché la Norvegia da sola non può bilanciare il mercato energetico europeo: ”Era un’idea sbagliata”, ha dichiarato Aasland.

L’idea ha contribuito a promuovere la costruzione di nuovi interconnettori elettrici, compresi i collegamenti con la Gran Bretagna e la Germania, ma ha suscitato alcune opposizioni in Norvegia a causa dell’aumento dei prezzi dell’elettricità in Europa.

Una maggiore integrazione con il sistema energetico europeo ha reso la Norvegia più vulnerabile alle fluttuazioni dei prezzi continentali.

Aasland ha affermato che la Norvegia non costruirà nuovi interconnettori, ma rimane impegnata in una forte cooperazione nel settore energetico con l’Europa.

Ha esortato i paesi del continente a rafforzare la stabilità del loro approvvigionamento energetico, indebolito dalla chiusura di centrali a carbone e nucleari e dalla mancanza di investimenti in nuove centrali a gas.

In questo modo si ridurranno i prezzi e si creerà una maggiore reciprocità nei flussi di energia tra i diversi paesi; ”Il futuro risiede in un sistema molto forte e integrato”, ha affermato Aasland.

Anna Lotti

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