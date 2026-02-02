DEDOLLARIZZAZIONE. La moneta BRICS sarà interamente digitale

Nel prossimo vertice BRICS in India, l’attenzione sarà rivolta a un sistema di pagamento che colleghi le valute digitali nazionali, dando priorità a questa infrastruttura rispetto al lancio di una nuova valuta.

Il potenziale cambiamento è lo sviluppo di un sistema di pagamento BRICS basato su valute digitali interoperabili delle banche centrali. Questa iniziativa incentrata sulle infrastrutture ha attirato meno attenzione, poiché evita la teatralità delle richieste di una “valuta BRICS” o di una de-dollarizzazione palese, ripota AT.

Anziché sfidare direttamente il dollaro, la proposta si concentra su un approccio più pragmatico: la creazione di canali di pagamento alternativi che consentano di regolare gli scambi direttamente tra valute digitali nazionali, riducendo la dipendenza dal sistema SWIFT basato sul dollaro.

L’attuale iniziativa non mira a creare una moneta unica dei BRICS, né richiede agli Stati membri di cedere la sovranità monetaria a un’autorità sovranazionale. L’approccio attuale mira a collegare le CBDC nazionali esistenti, come la rupia digitale indiana, lo yuan digitale cinese e il rublo digitale russo, attraverso un’infrastruttura interoperabile. Ogni valuta rimane pienamente sovrana. Ciò che cambia è l’infrastruttura che consente loro di interagire in modo più efficiente.

In termini pratici, ciò consentirebbe di regolare i pagamenti transfrontalieri direttamente nelle valute nazionali, senza passare attraverso banche corrispondenti o la rete SWIFT incentrata sul dollaro. Per i partecipanti, l’attrattiva è chiara: pagamenti più rapidi, minori costi di transazione e minore esposizione a sanzioni o congelamenti di beni da parte dei governi occidentali.

Il ruolo dell’India è fondamentale. In qualità di paese ospitante e decisore dell’agenda del summit, Nuova Delhi ha spinto l’interoperabilità delle CBDC da una discussione astratta a un concreto coordinamento politico. Ciò riflette la più ampia filosofia indiana sui pagamenti digitali, plasmata dal successo nazionale della sua Unified Payments Interface: un’attenzione all’interoperabilità e alla salvaguardia della sovranità monetaria.

La Reserve Bank of India, che svolge un ruolo chiave in questo processo, ha sottolineato che la rupia digitale non è una criptovaluta e non rappresenta un passo verso un’unione monetaria. Si tratta di un equivalente digitale del denaro contante garantito dallo Stato, progettato per migliorare l’efficienza mantenendo al contempo il controllo politico.

Questa posizione spiega perché l’India abbia resistito alle proposte per una valuta BRICS sovranazionale, pur sostenendo infrastrutture che rendano le valute nazionali più utilizzabili nel commercio transfrontaliero. Al centro del nuovo sistema di pagamento BRICS proposto ci sono due meccanismi chiave progettati per rendere fluido il commercio in valute nazionali, senza dipendere dal dollaro: i cicli di regolamento e le linee di swap in valuta estera.

I cicli di regolamento agiscono come un sistema di compensazione periodica. Invece di imporre uno scambio immediato per ogni singola transazione, che richiede una liquidità costante e massiccia, tutti i pagamenti tra due paesi vengono accumulati in un periodo di tempo stabilito. Alla fine del ciclo, viene saldata solo la differenza netta. Ciò riduce drasticamente il volume di valuta che deve essere fisicamente movimentato, abbassando i costi ed eliminando il rischio che un paese si trovi con un surplus inutilizzabile della valuta di un altro paese.

Le linee di swap sul forex fungono da rete di sicurezza per la liquidità. Si tratta di accordi prestabiliti tra banche centrali per scambiare quantità specifiche delle loro valute per un periodo di tempo determinato.

Niente di tutto ciò rende il sistema BRICS un sostituto del dollaro, il fondamento della moderna finanza globale. Il dollaro costituisce ancora circa il 59% delle riserve valutarie globali, sostiene il 58% dei pagamenti internazionali e viene utilizzato per fatturare oltre la metà di tutto il commercio transfrontaliero.

Allo stesso tempo, la portata senza precedenti del debito statunitense e globale denominato in dollari è diventata una fonte primaria di rischio finanziario sistemico.

Anche, gli Stati Uniti stanno lavorando per espandere e modernizzare la portata del dollaro. La frontiera emergente più significativa è la finanza digitale. Le autorità di regolamentazione e le istituzioni finanziarie statunitensi stanno attivamente plasmando il quadro normativo per le stablecoin denominate in dollari, criptovalute ancorate al dollaro statunitense.

Garantendo che questi asset digitali operino sotto la supervisione normativa statunitense, l’obiettivo è consolidare il primato del dollaro nell’economia digitale in rapida evoluzione, cooptando l’innovazione anziché esserne sconvolti.

Tuttavia, le tendenze recenti sono motivo di preoccupazione tra investitori e banchieri centrali. Un indicatore chiave è l’accelerazione della domanda di oro tra le banche centrali di tutto il mondo. Nel 2025, per la prima volta in quasi tre decenni, le riserve collettive di oro delle banche centrali straniere hanno superato in termini di valore le loro riserve di titoli del Tesoro statunitensi.

Questo storico crossover è stato sottolineato dalla drammatica impennata dei prezzi dell’oro, che è aumentato del 60-70% nel 2025, spingendo i prezzi ben oltre i 4.000 dollari l’oncia per la prima volta nella storia. I prezzi hanno continuato a salire nel primo mese del 2026, superando i 5.500 dollari l’oncia.

Questo graduale riequilibrio verso asset “neutrali” come l’oro, uno dei pochi che non presentano rischi di controparte quando il proprietario ne detiene il possesso fisico, rafforza la resilienza senza sconvolgere completamente l’attuale ordine monetario. Ma evidenzia l’erosione della fiducia in un sistema eccessivamente incentrato sul dollaro.

Restano ostacoli significativi prima che i BRICS dispongano di un sistema di pagamento pienamente operativo che possa fungere da alternativa a SWIFT, tra cui l’armonizzazione giuridica e l’implementazione tecnica.

La maggior parte delle CBDC della maggior parte dei paesi BRICS è ancora in fase di test e l’interoperabilità si trova ad affrontare sfide tecniche, normative e di governance; tuttavia, con le imprevedibili politiche statunitensi e le crescenti tensioni geopolitiche e geoeconomiche, un sistema finanziario alternativo non è più un’opzione, ma un imperativo economico e finanziario.

La sfida sarà creare un hub centrale o uno standard di messaggistica condiviso che colleghi questi diversi sistemi nazionali senza richiedere una completa armonizzazione.

L’ambizione a lungo termine è una piattaforma BRICS unificata che faciliti le transazioni dirette nelle valute dei membri.

Lucia Giannini

