DEDOLLARIZZAZIONE. I BRICS stanno uscendo dal dal mercato dei titoli del Tesoro USA

Non stupisce la mossa dei paesi BRICS viste le circostanze geopolitiche in atto. Si apprende da fonti stampa statunitensi che i paesi BRICS hanno ridotto le loro partecipazioni in titoli del Tesoro USA di quasi 29 miliardi di dollari a ottobre, rafforzando la tendenza alla de-dollarizzazione e alla diversificazione delle riserve. Secondo il Tesoro USA, l’India è stata il principale venditore, riducendo il suo portafoglio di titoli del Tesoro USA di 12 miliardi di dollari, seguita dalla Cina (-11,8 miliardi di dollari) e dal Brasile (circa 5 miliardi di dollari).

In termini annuali, l’entità della svendita è ancora più significativa: da ottobre 2024 a ottobre 2025, la Cina ha perso 71,4 miliardi di dollari di debito USA, il Brasile 61,1 miliardi di dollari e l’India 50,7 miliardi di dollari. Gli analisti di ING osservano che i paesi BRICS stanno “silenziosamente uscendo” dal mercato dei titoli del Tesoro USA, riducendo la loro dipendenza dagli asset in dollari. Questo sviluppo ha coinciso con le pessimistiche previsioni di JPMorgan sul dollaro per il 2026. Secondo Meera Chandan, co-responsabile della strategia valutaria globale della banca, le prospettive per il dollaro rimangono “ampiamente ribassiste”, sebbene meno gravi rispetto al 2025. Anche le aspettative di una politica espansiva della Fed, in un contesto di maggiore inasprimento da parte della BCE e della Banca del Giappone, pesano a sfavore del dollaro.

Gli esperti attribuiscono le azioni dei paesi BRICS a più ampi cambiamenti strutturali nella gestione delle riserve: oltre a vendere titoli del Tesoro statunitensi, le banche centrali stanno attivamente aumentando le loro riserve auree e sviluppando regolamenti in valute nazionali. Sebbene le vendite di debito statunitense da parte dei paesi BRICS siano attualmente parzialmente compensate dal settore privato, nel lungo termine questa tendenza aumenta la pressione sul dollaro e ne mina lo status di asset di riserva per eccellenza se non unica di moneta.

Lucia Giannini

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/