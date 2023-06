HONDURAS. Tegucigalpa vuole entrare nella banca BRICS

Durante la sua visita di sei giorni in Cina, la presidente honduregna Xiomara Castro ha chiesto formalmente alla presidente della Nuova Banca di Sviluppo (NBD) dei Brics, Dilma Rousseff, che il Paese centroamericano entri a far parte dell’entità. Una delegazione tecnica del governo honduregno si recherà nei prossimi giorni per avviare il processo.

Con sede a Shanghai, la NDB è stata istituita dagli Stati membri dei BRICS – Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica – nel 2014. Le cinque economie del blocco rappresentano oltre il 40% della popolazione mondiale e quasi un quarto del PIL globale.

La banca è stata istituita con lo scopo di finanziare le infrastrutture e lo sviluppo sostenibile negli Stati membri e in altre economie emergenti. Inoltre, mira ad aiutare gli Stati membri a ridurre la dipendenza dal dollaro americano e dall’euro. L’istituto di credito multinazionale continua ad espandere la sua portata globale e comprende già il Bangladesh, gli Emirati Arabi Uniti, l’Uruguay e l’Egitto.

All’inizio del mese, la Rousseff, ex presidente del Brasile, ha dichiarato che il consiglio di amministrazione della NDB le ha formalmente permesso di votare sull’ingresso dell’Argentina nell’organizzazione, che consentirebbe a Buenos Aires di accedere all’assistenza finanziaria.

La Ndb ha prestato 33 miliardi di dollari per sostenere più di 96 progetti nei cinque Paesi membri fondatori.

Stando a MercoPress, Castro e Rousseff si sono incontrati mentre la Cina e l’Honduras hanno avviato legami diplomatici dopo la decisione di Tegucigalpa di rompere con Taipei, unendosi così a Panama, El Salvador, Repubblica Dominicana e Nicaragua nell’interrompere le relazioni con l’isola.

«Riteniamo che qui possiamo avere tutte le possibilità di trovare meccanismi che ci permettano di sviluppare la nostra economia, così come di trovare alleati permanenti che ci permettano di dare una diversa qualità di vita ai nostri popoli», ha detto Castro. In Honduras «abbiamo dovuto convivere con modelli che sono stati applicati e che spesso ci hanno portato a generare più povertà e miseria», ha aggiunto. «Sappiamo di poter scambiare questioni molto importanti e di interesse non solo per il nostro Paese, ma per tutta l’America Latina», ha proseguito.

Castro ha poi visitato il centro di ricerca e sviluppo dell’azienda tecnologica Huawei, per poi partire per Pechino «per segnare una tappa storica», quando ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping.

Xi ha quindi affermato che sosterrà “fermamente” lo sviluppo dell’Honduras.

La Cina sosterrà “fermamente” lo sviluppo economico dell’Honduras: il leader cinese Xi Jinping ha affermato che la Cina è disposta a lavorare con l’Honduras per promuovere lo sviluppo approfondito delle relazioni bilaterali da una prospettiva strategica e a lungo termine.

L’Honduras sta cercando di incrementare il commercio e gli investimenti e sta anche cercando il sostegno della Cina per mitigare il suo peso del debito.

