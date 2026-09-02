EGITTO. Al Sisi ribadisce l’importanza strategica della vicinanza con Pechino

Il presidente cinese Xi Jinping ha esortato le nazioni mediorientali a opporsi alle interferenze esterne e a valutare una ridefinizione dell’ordine di sicurezza regionale durante una visita in Egitto mercoledì, mentre Pechino cerca di espandere la propria influenza nel contesto della guerra degli Stati Uniti contro l’Iran.

Il primo viaggio di Xi in Medio Oriente in quattro anni avviene mentre i partner degli Stati Uniti nella regione rivalutano le loro relazioni strategiche dopo mesi di conflitto che hanno interrotto gli scambi commerciali, scosso le economie e sollevato interrogativi sul ruolo a lungo termine di Washington, riporta Reuters

L’Egitto, a sua volta un importante partner degli Stati Uniti in materia di difesa che riceve circa 1,3 miliardi di dollari all’anno in aiuti militari da Washington, ha costantemente intensificato la cooperazione economica e militare con la Cina negli ultimi anni.

Accolto dal presidente Abdel Fattah al-Sisi con una cerimonia militare al Cairo, Xi ha affermato che i paesi della regione dovrebbero essere “padroni del proprio destino” ed esplorare una nuova “architettura di sicurezza” regionale, riporta Xinhua.

Xi ha anche affermato che la Cina è pronta a collaborare con i paesi della regione per salvaguardare le rotte marittime, una questione che ha assunto maggiore importanza dopo che il conflitto ha interrotto il traffico attraverso lo Stretto di Hormuz e Bab al-Mandeb.

I leader hanno concordato di approfondire la cooperazione in materia di sicurezza e il coordinamento antiterrorismo, ha riferito Xinhua. Le due parti hanno anche concordato di ampliare la cooperazione nei centri dati, nei semiconduttori e nelle catene di approvvigionamento dei metalli critici e di rafforzare l’uso reciproco delle rispettive valute negli scambi commerciali e negli investimenti, secondo una dichiarazione congiunta.

Per l’Egitto, legami più forti con la Cina si inseriscono in un più ampio sforzo di diversificazione delle partnership internazionali. In un articolo pubblicato prima della visita, Sisi ha affermato che l’Egitto persegue una politica di “equilibrio strategico” in un momento di crescente rivalità globale.

“L’Egitto vuole ampliare la cerchia delle sue relazioni con le principali potenze mondiali, inclusa la Cina”, ha dichiarato a Reuters l’ex diplomatico egiziano Ayman Zaineldine. “Quindi le visioni convergono”.

Per la Cina, l’influenza regionale e la posizione strategica dell’Egitto lo rendono un partner importante, poiché Pechino cerca di ampliare il suo ruolo economico e di erodere l’influenza statunitense nella regione.

Il mese scorso, durante le esercitazioni “Aquile della Civiltà” tra Egitto e Cina, si è assistito a un’insolita simulazione di combattimento aereo tra caccia J-16 di fabbricazione cinese e Rafale di fabbricazione francese.

L’entusiasmo per la visita del presidente cinese è stato evidente per giorni nella capitale egiziana, dove le strade sono state addobbate con bandiere cinesi e immagini di luoghi iconici, tra cui la Sfinge egiziana e la Grande Muraglia cinese.

Con il Canale di Suez e una popolazione di oltre 110 milioni di abitanti, l’Egitto rappresenta un mercato importante per la Cina, con importazioni di beni cinesi per circa 10 miliardi di dollari solo nella prima metà di quest’anno.

Gli investimenti cinesi sono aumentati rapidamente da quando Sisi ha visitato la Cina e firmato un accordo di partenariato strategico nel 2014, con aziende cinesi che hanno investito miliardi in porti container, progetti di idrogeno verde e impianti per la produzione di tubi di ferro, pneumatici per auto e satelliti.

Il governo egiziano afferma che la Zona Economica del Canale di Suez ha attratto circa 4 miliardi di dollari di investimenti cinesi. Mercoledì, le autorità egiziane hanno annunciato piani per espandere un’area industriale sviluppata dalla Cina nella zona, mentre ZC Rubber Group ha firmato un accordo preliminare per studiare un complesso per la produzione di pneumatici da 500 milioni di dollari.

Luigi Medici

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