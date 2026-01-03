CULTURA. Capodanno 2026, Siena vola: effetto Irama, Piazza del Campo sold out e modello-evento per l’Italia

Dentro “Siena Incanta” il concerto di Irama ha fatto da traino a una città intera, con oltre 30mila persone, un dispositivo di regole chiare e un’organizzazione che ha funzionato senza sbavature: ingredienti da top 3 nazionale.

C’è un motivo se Siena, quest’anno, può rivendicare un posto tra i primi tre Capodanni d’Italia: non è solo la bellezza di Piazza del Campo, ma la capacità di trasformare un luogo iconico in una macchina-evento moderna, senza perdere stile e controllo. Il concertone di Irama ha catalizzato l’attenzione nazionale e ha portato in centro una folla da record, diventando il simbolo di una notte “alta” per partecipazione e qualità complessiva.

Secondo le cronache locali, Piazza del Campo ha accolto oltre 30mila persone, con pubblico arrivato da fuori provincia e con un’attesa iniziata già dalle ore precedenti, segno di un evento percepito come appuntamento imperdibile. Anche La Nazione ha raccontato il successo della serata e l’onda emotiva generata dal live, con una piazza capace di cantare e partecipare come un’unica voce.

​Ma un Capodanno “da podio” si misura soprattutto su ciò che non deve accadere: disordine, punti ciechi, improvvisazione. Siena, invece, ha costruito un modello fatto di accessi regolamentati (dalle 18) e indicazioni precise sui varchi di ingresso, rendendo più leggibile e gestibile l’afflusso. A questo si sono aggiunte le ordinanze comunali che hanno limitato fuochi e pirotecnica nel centro storico e introdotto restrizioni su vetro/metallo per le bevande, misure che aiutano a prevenire incidenti e criticità nelle aree più dense.

L’evento, inoltre, era inserito nel cartellone “Siena Incanta. Il Natale tra cultura e meraviglia”, con appuntamenti fino all’Epifania: una cornice che trasforma il Capodanno da “serata singola” a leva di promozione turistica di lungo periodo. E la riuscita della notte del 31 ha rafforzato questa strategia, dimostrando che Siena può essere attrattiva anche d’inverno, con eventi capaci di far muovere persone, attenzione mediatica e indotto.

Dietro il palco, il lavoro di squadra è stato parte integrante del risultato: il racconto post-evento parla di un’organizzazione puntuale con il coinvolgimento dei Teatri di Siena e di figure chiave nella gestione, oltre alle forze dell’ordine impegnate sul presidio. Sul piano istituzionale e territoriale, l’evento è stato organizzato dal Comune con la collaborazione di realtà economiche e associative, a ulteriore conferma di un Capodanno costruito come “sistema”, non come iniziativa estemporanea.

