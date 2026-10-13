MESSICO. La Magia del Messico

Il 12 ottobre presso l’Ambasciata del Messico in Italia la Camera di Commercio del Messico in Italia (CaMexItal) e la stessa Ambasciata hanno tenuto una conferenza stampa sulla Promozione turistica del Messico in Italia a cura di CaMexItal.

Alla conferenza, organizzata nell’ambito del programma México Mágico (un’iniziativa volta alla valorizzazione dell’offerta turistica messicana e al consolidamento del posizionamento del Paese sul mercato internazionale), sono intervenuti il Capo della Cancelleria dell’Ambasciata del Messico in Italia Benito Jimenez e il responsabile della promozione turistica in Italia per la Camera di Commercio del Messico in Italia Massimo Ariello.

Il Capo della Cancelleria dell’Ambasciata ha esposto alcuni dati riguardanti il turismo in Messico, evidenziando come il settore rappresenti una leva dei sviluppo per il Paese rappresentando ad oggi circa il 9% del suo PIL. Benito Jimenez ha poi fatto riferimento al fatto che il Messico abbia registrato nel 2025 la cifra record di 98.000.000 di visitatori di 48.000.000 internazionali, con l’Italia che si posiziona al tredicesimo posto per volumi turistici. Ha, inoltre, ricordato l’ottima prova di organizzazione ed ospitalità offerta dal Messico in occasione del Mondiale di Calcio FIFA 2026, organizzato insieme a Canada e Stati Uniti, evidenziando poi come il Paese sia stato uno dei mercati con le migliori performance a livello di spesa dei turisti internazionali. Benito Jimenez ha, infine, sottolineato l’importanza del lavoro congiunto dell’Ambasciata del Messico in Italia, del Consolato Generale del Messico a Milano e di CaMexItal nella promozione dell’offerta turistica messicana.

Massimo Ariello, il responsabile della promozione turistica in Italia per la Camera di Commercio del Messico in Italia, ha iniziato ringraziando e ricordando l’impegno profuso dall’Ambasciatore del Messico in Italia Genaro Lozano e dalla Console Generale María de los Ángeles Arriola nella promozione del Messico come meta culturale e non “solo come una spiaggia”. Il responsabile della promozione turistica in Italia per CaMexItal ha sottolineato poi l’importanza del ruolo svolto dalla Camera di commercio quale strumento per aiutare le aziende italiane ad investire in Messico e viceversa, in cui il settore turistico rappresenta una costola, importante, di un quadro di collaborazione economica più ampio. Ariello ha poi presentato l’attività di promozione turistica in Italia attraverso seminari in varie città della penisola (nove quest’anno: Pescara, Ancona, Marghera, Brescia, Padova, Verona, Milano, Como, Varese) così come il viaggio di familiarizzazione organizzato per gli operatori turistici italiani che dal 4 al 12 maggio 2026 ha toccato Città del Messico, Chihuahua, Creel, Barrancas del Cobre, El Fuerte, Los Cabos. Il responsabile della promozione turistica in Italia per CaMexIta ha inoltre ricordato la partecipazione del Messico quale invitato speciale alla Fiera Internazionale del Turismo (FITUR) 2026 a Madrid e sottolineando al contempo l’importanza del ritorno negli ultimi tre anni al TTG Travel Experience di Rimini (quest’anno dal 14 al 16 ottobre).

Sia Benito Gimenez che Massimo Ariello hanno ricordato la prossima apertura di un nuovo collegamento areo diretto tra Milano e Città del Messico. Il responsabile della promozione turistica in Italia per CaMexIta, in particolare, ha sottolineato l’importanza di questa linea che non solo raddoppia il volume dei passeggeri affiancandosi ai voli da Roma, ma apre sia al mercato del Nord Italia che della Svizzera Italiana. Ariello ha anche ricordato l’importanza della stampa nella promozione dell’offerta turistica messicana, lodando iniziative come la mostra fotografica “Messico: oltre l’orizzonte visivo” ospitata all’UlisseFest 2026 di Genova. Il responsabile della promozione turistica in Italia per CaMexItal ha auspicato, inoltre la creazione di un canale social attraverso cui la la Camera di Commercio del Messico in Italia possa più agevolmente arrivare sia alla stampa e ai tour operator che in ultima istanza ai turisti.

Fulcro dell’evento è stato l’immenso patrimonio turistico del Messico che, come ha più volte sottolineato Massimo Ariello, non si limita alle sole coste, ma offre una grandissima varietà culturale e storia che abbraccia le epoche precolombiana, coloniale e postcoloniale (intrecciandosi queste ultime con la storia europea e mondiale) insieme ad una varietà di ecosistemi che offrono importantissime opportunità ecoturistiche. In conclusione, il responsabile della promozione turistica in Italia per CaMexItal ha ricordato che il 28 ottobre a Milano e il 29 a Roma si terrà la presentazione “Caribe Mexicano” (i Caraibi Messicani, una regione naturalistica e turistica situata nella parte orientale della costa della penisola dello Yucatán) la presentazione sul Turismo dello Stato di Quintana Roo.

Giuseppe Cusano Lanzetta

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