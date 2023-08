COREA DEL SUD. Seul lancia l’intelligenza artificiale CUE:

Prosegue la corsa a creare strumenti IA antagonisti a ChatGPT. Naver, la più grande società di ricerca su Internet della Corea del Sud, ha presentato il proprio servizio di intelligenza artificiale generativa, promettendo di combattere rivali globali più grandi come OpenAI, sviluppatore di ChatGPT.

La società ha affermato che “Cue:”, il nome del nuovo servizio di intelligenza artificiale, comprende meglio la cultura, il background, i regolamenti e le leggi della Corea del Sud, conferendogli un vantaggio significativo in patria.

Cue: verrà lanciato il mese prossimo sulla scia del lancio del suo modello di intelligenza artificiale conversazionale Clova X. Entrambi si basano sul suo grande modello linguistico HyperClova X, che per Naver può gestire voce e testo ed essere combinato con altri servizi come le mappe.

L’annuncio di Naver arriva mentre l’azienda deve affrontare le sfide di OpenAI, finanziata da Microsoft, e di altre società tecnologiche come Google e Meta, che hanno entrambe sviluppato modelli di intelligenza artificiale generativa. In particolare, il ChatGPT di OpenAI ha suscitato un enorme interesse a livello globale, inclusa la Corea del Sud, poiché sia i privati che le aziende lo stanno già utilizzando.

Per HyperClova X, Cue: ha ottenuto risultati migliori rispetto a ChatGPT-3.5 nei test interni, e ha espresso la fiducia che il modello possa competere efficacemente con i rivali. Ha affermato che l’azienda sta utilizzando una strategia di localizzazione per rivolgersi innanzitutto al mercato sudcoreano.

La società sta testando i chip AI realizzati da Samsung Electronics per i suoi algoritmi, ma ha aggiunto che il loro utilizzo commerciale è ancora molto lontano. Ha affermato che le due società continueranno a lavorare insieme per sviluppare chip per l’inferenza dell’intelligenza artificiale, che ha definito una questione tecnica chiave che deve essere migliorata.

Le azioni di Naver sono balzate dopo l’annuncio in base alle aspettative degli investitori che la spinta generativa dell’intelligenza artificiale dell’azienda darà i suoi frutti.

La spinta di Naver verso l’intelligenza artificiale generativa avviene quando la sua quota del mercato nazionale della ricerca su Internet è scesa al 62,2% nel 2022 dal 78,9% nel 2016. La quota di mercato di Google in Corea del Sud, nel frattempo, è salita al 31,8% dal 7,8% dello stesso periodo.

