PAKISTAN. Islamabad deve scegliere tra il petrolio russo o gli aiuti americani

Il 15 dicembre il ministro degli Esteri della Repubblica islamica Bilawal Bhutto-Zardari ha preso parte al programma televisivo americano PBS Newshour, durante il quale ha commentato alcuni temi di attualità della politica estera del Pakistan come quello energetico e in cui ha riferito che non si aspettano sconti dalla Russia e cercano risorse energetiche alternative.

Il 16 dicembre a riportare la notizia è stato invece il The Express Tribune, citando sempre il Ministro; sulla testata si legge che Bhutto-Zardari in diretta TV avrebbe detto: «Per quanto riguarda la Russia, non chiediamo e non riceviamo sconti sui vettori energetici. Allo stesso tempo, ci troviamo in una situazione economica estremamente difficile, di fronte all’inflazione e all’aumento del prezzo della benzina; abbiamo problemi con la sicurezza energetica».

Il Pakistan quest’anno ha inoltre dovuto far fronte alla più grande alluvione del paese, avvenuta nel mese di settembre, che ha contato oltre 1.400 morti e sconvolto la vita di quasi 33 milioni di persone. L’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato che più di 6,4 milioni di persone nelle aree inondate hanno bisogno di assistenza umanitaria.

Secondo il Ministro «ci vorrà molto tempo prima che i rifornimenti dalla Federazione Russa arrivino in Pakistan. Islamabad sta valutando opzioni alternative per l’acquisizione di risorse energetiche».

Il 29 novembre 2022 sempre The Express Tribune, citando fonti ufficiali, ha riferito che il Pakistan sarebbe in grado di risparmiare più di 2 miliardi di dollari all’anno se acquistasse greggio e prodotti petroliferi dalla Russia. Secondo la pubblicazione, l’importazione di prodotti petroliferi russi può ridurre la pressione sulle riserve valutarie di Islamabad.

Inoltre, le raffinerie pakistane hanno espresso la loro disponibilità a ricevere petrolio greggio, prodotti petroliferi e gas naturale dalla Russia a un prezzo favorevole, che consentirà loro di ridurre i pagamenti per le loro forniture sullo sfondo dell’aumento dei prezzi dell’energia sul mercato mondiale.

Il 1° dicembre 2022 il ministro russo dell’Energia Nikolai Shulginov ha tenuto una riunione di lavoro con il ministro del Petrolio del Pakistan Musadik Malik e l’ambasciatore del Pakistan in Russia Shafqat Ali Khan.

Le parti hanno discusso le prospettive di cooperazione nei settori del petrolio e del gas, relativi all’approvvigionamento di idrocarburi .

I ministri hanno anche accennato ai preparativi per la Commissione intergovernativa russo-pakistana, che inizierà a lavorare all’inizio del 2023. Al momento, la Russia ha l’opportunità di reindirizzare il proprio petrolio verso i mercati di India, Cina e altri paesi in relazione all’embargo imposto dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti sull’acquisto di petrolio russo. In precedenza era stato riferito che la fornitura di risorse energetiche russe è molto vantaggiosa per il paese dell’Asia meridionale. Nell’ottobre 2022, il ministro delle Finanze e delle entrate del Pakistan, Ishaq Dar, ha riferito che la Islamabad stava valutando la possibilità di acquistare petrolio dalla Federazione Russa allo stesso prezzo della vicina India.

A ostacolare i piani pakistani con la Russia, è l’offerta statunitense che però prevede legami commerciali e di sicurezza più forti con il Pakistan. «Le autorità statunitensi stanno cercando di rafforzare le relazioni con il Pakistan nei settori del commercio, degli investimenti, dell’energia pulita, dell’istruzione, della salute e della sicurezza», ha affermato il consigliere del Dipartimento di Stato americano Derek H. Scholle, secondo il canale televisivo pakistano Geo News.

«Il governo degli Stati Uniti è impegnato ad espandere l’intero spettro del commercio, della sicurezza, dell’istruzione, della cooperazione interpersonale, dell’energia pulita e dell’assistenza sanitaria», ha affermato. Scholle e una delegazione statunitense di funzionari del Dipartimento di Stato, del Dipartimento della Difesa, dell’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale e del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca hanno visitato Islamabad e Karachi dal 7 al 9 settembre scorso e hanno incontrato gli omologhi funzionari governativi e anche i leader aziendali.

L’incontro era stato programmato per coincidere con il 75° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Stati Uniti e Pakistan. A suo avviso, gli Stati Uniti e il Pakistan hanno un forte partenariato basato su decenni di cooperazione e sostegno bilaterali. Durante i colloqui, Scholle, a nome degli Stati Uniti, ha espresso cordoglio per la devastazione causata dalle massicce inondazioni in Pakistan e ha sottolineato la simpatia e il sostegno degli Stati Uniti per le persone che hanno perso i propri cari, mezzi di sussistenza e case.

Graziella Giangiulio