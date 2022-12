PETROLIO. La silenziosa guerra tra Riyadh e Mosca sui mercati petroliferi

In un momento in cui il volume di petrolio venduto dal governo Al Saud all’Europa è aumentato, la Russia sta acquisendo la quota di Riyadh nel mercato asiatico, in un rimodellamento del commercio energetico che dovrebbe svilupparsi dopo che l’Occidente ha imposto nuove sanzioni al petrolio russo i saldi.

Secondo Middle East Eye, il petrolio esportato dal governo Al Saud in Europa attraverso l’oleodotto egiziano Sumid ha raggiunto i 798mila barili al giorno tra ottobre e novembre 2022, con un aumento del 17%, rispetto ai 693.000 tra gennaio e febbraio, prima della guerra Russia-Ucraina.

E in un momento in cui l’Europa si separa di fatto dalla Russia, la più grande fonte del suo fabbisogno energetico da tempo immemorabile, altri acquirenti accettano l’offerta vorace di petrolio russo a prezzo scontato e riducono i loro acquisti dal Medio Oriente.

Il governo di Riyadh è ancora il più grande fornitore di greggio dell’India che è il secondo più grande mercato per il petrolio saudita dopo la Cina, ma la sua quota di mercato è diminuita.

Il governo degli al Saud ha esportato 708.000 barili al giorno di greggio in India dall’11 ottobre al 4 dicembre, nel periodo prima del tetto massimo del prezzo del petrolio occidentale, in calo del 27% rispetto al periodo di 55 giorni precedenti la guerra russa in Ucraina, iniziata il 24 febbraio, quando le esportazioni hanno raggiunto i 969.000 barili al giorno, secondo Mee.

Le importazioni europee di petrolio russo sono diminuite dall’invasione dell’Ucraina, ma l’embargo imposto ha evidenziato la necessità della Russia di venderlo all’Asia e quindi il sistema commerciale del petrolio sta cambiando a livello globale.

Secondo Middle East Eye, i governi saudita e russo si sono “scambiati di ruolo” nel mercato, per attirare gli acquirenti di fronte ai limiti di prezzo occidentali, si ipotizza che la Russia potrebbe dover abbassare ulteriormente i prezzi. Finora il governo di Al Saud ha “nicchiato” sul calo dei prezzi russi, ma se questa tendenza continuasse in mercati come l’India, potrebbe portare a uno scontro tra Riyadh e Mosca.

Antonio Albanese