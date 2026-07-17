LOGISTICA. Nuovo conflitto nel Golfo, prezzo del carburante e crisi del settore aereo: molte Low Cost potrebbero fallire 

Mentre il rinnovato conflitto nel Golfo fa salire i prezzi del petrolio, gli investitori del settore aereo e i dirigenti del settore vedono segnali sempre più evidenti che le compagnie aeree europee finanziariamente più deboli potrebbero essere destinate a una crisi.

La compagnia aerea low-cost britannica easyJet si avvicina a un’acquisizione guidata dagli Stati Uniti che porterebbe la compagnia, attiva da 30 anni, a diventare privata a una valutazione ben al di sotto del suo picco pre-pandemia; airBaltic è alla ricerca di finanziamenti a breve termine per evitare il default e la norvegese Norse Atlantic, sta conducendo una revisione strategica, riporta Reuters.

Mentre gran parte del settore ha risanato le proprie finanze dopo il COVID-19, l’impennata dei prezzi del carburante ha pesato sui prezzi delle azioni e ha messo a nudo la fragilità dei bilanci di alcune compagnie aeree che ora stanno valutando ristrutturazioni, acquisizioni o persino la procedura fallimentare.

Il settore aereo globale il mese scorso ha quasi dimezzato le sue previsioni di profitto per il 2026, citando il conflitto in Medio Oriente che ha fatto lievitare i costi del carburante, interrotto importanti corridoi aerei e messo in luce la fragilità di un settore che opera con margini ridotti.

Banchieri, investitori e analisti hanno affermato che la guerra con l’Iran, che ha innescato un enorme aumento dei prezzi del carburante quest’anno, ha aggravato le pressioni sui costi che persistono dall’inizio della pandemia.

Il contesto più difficile ha portato le compagnie aeree a moderare i piani di espansione. Airbus, questo mese, ha rivisto al ribasso le sue previsioni sulla domanda di aerei passeggeri per i prossimi 20 anni, poiché la guerra e le tensioni commerciali hanno frenato la forte ripresa dell’attività post-pandemia.

L’aumento dei costi del carburante per aerei, che può rappresentare oltre un terzo della spesa delle compagnie aeree quando i prezzi sono alti, ha suscitato preoccupazioni sulla salute finanziaria dei vettori quest’anno.

Sebbene i prezzi del carburante per aerei si siano stabilizzati nelle ultime settimane, la rinnovata volatilità in Medio Oriente ha sollevato nuovi dubbi sulla capacità delle compagnie aeree europee più deboli di generare liquidità sufficiente durante la cruciale stagione estiva per sopravvivere all’inverno.

La perdita di traffico nella stagione estiva, fondamentale per la sopravvivenza, potrebbe rivelarsi fatale per alcuni vettori in un settore che dipende fortemente dalla liquidità disponibile; le compagnie aeree potrebbero cavarsela durante l’estate, ma potrebbero affrontare sfide maggiori all’inizio del prossimo anno.

La compagnia aerea polacca LOT è da anni un potenziale obiettivo di consolidamento e la lettone airBaltic ha visto il rendimento del suo bond 2029 impennarsi quest’anno, riflettendo una maggiore percezione del rischio da parte degli investitori. Le azioni di Norse sono crollate quasi a zero dal suo attesissimo debutto in borsa nel 2021.

Il settore ha spesso smentito le previsioni di fallimenti diffusi, dimostrando resilienza agli shock esterni, ma ci sono segnali precoci di un’inversione di tendenza rispetto al trend rialzista osservato dalla pandemia, a causa dell’aumento dei prezzi del carburante.

I piani di capacità, i prezzi degli aerei usati e il volume dei fallimenti sono tra gli indicatori che gli analisti stanno monitorando per individuare segnali di un rallentamento della forte crescita.

Negli Stati Uniti, l’aumento dei costi di carburante, manodopera, manutenzione e leasing ha progressivamente eroso il vantaggio competitivo delle compagnie aeree low-cost e ha contribuito al fallimento di Spirit Airlines a maggio.

Gli analisti hanno avvertito che il bilancio della compagnia aerea a basso costo Wizz Air è vulnerabile, il che la rende un possibile obiettivo di consolidamento. La compagnia aerea afferma di avere liquidità sufficiente, sebbene l’amministratore delegato Jozsef Varadi abbia dichiarato ad aprile di aspettarsi ulteriori fallimenti nel settore alla fine dell’estate, a causa del crollo delle prenotazioni anticipate per la meno redditizia stagione invernale.

Ha aggiunto, tuttavia, che Wizz potrebbe beneficiare delle difficoltà di altre compagnie e acquisire alcune rotte.

Willie Walsh, direttore generale dell’Associazione Internazionale del Trasporto Aereo (IATA), ha dichiarato a giugno che alcune compagnie aeree falliranno o saranno acquisite da vettori più grandi, soprattutto se i prezzi del carburante rimarranno alti: ”Purtroppo, credo che alcuni vettori avranno molta difficoltà a gestire questi prezzi elevati del carburante”.

Luigi Medici

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