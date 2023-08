COREA DEL NORD. Pene più severe per chi guarda video impuri

La Corea del Nord ha recentemente aumentato le punizioni per la visione di “video impuri” come film e serie drammatiche sudcoreane.

Stando a Daily NK, recentemente dei giovani sono stati mandati in un campo di prigionia politico a luglio dopo essere stati accusati di aver guardato video sudcoreani.

Poiché è quasi impossibile sopravvivere nei campi di prigionia politica, i nordcoreani considerano l’invio in tali campi come una condanna a morte.

Una delle vittime in particolare, in passato era stata condannata ai lavori forzati per aver guardato video sudcoreani. Questa volta, tuttavia, è stata condannata a un periodo di prigionia politica, portando i suoi amici e la sua famiglia a esprimere la loro profonda frustrazione per l’eccessiva punizione.

La loro convinzione che l’uomo sia stato punito eccessivamente deriva dal fatto che è stato accusato di aver guardato video sudcoreani e di non averli importati o distribuiti.

Alla fine del 2020, la Corea del Nord ha promulgato la “Legge sul rifiuto dell’ideologia e della cultura reazionaria”, nota anche come legge sul pensiero antireazionario. L’articolo 27 della legge, intitolato “Crimine di distribuzione dell’ideologia e della cultura delle marionette (sudcoreane)”, stabilisce che «chiunque guardi, ascolti o possieda film, registrazioni video, compilation, libri, canzoni, video della Corea del Sud disegni o fotografie, o chi introduce e distribuisce canzoni, disegni, fotografie o progetti sudcoreani sarà condannato da cinque a dieci anni di riforma attraverso il lavoro. Se la gravità del reato è ritenuta elevata, il colpevole sarà condannato al lavoro forzato per 10 anni o più».

Secondo la legge, l’uomo avrebbe dovuto essere condannato a cinque-dieci anni di lavori forzati se il suo crimine fosse stato ritenuto grave; tuttavia, è stato invece condannato a scontare una pena in uno dei campi di prigionia politici della Corea del Nord.

Un altro uomo è stato arrestato perché guardava porno. Quest’uomo è stato anche condannato a un periodo di detenzione in un campo di prigionia politico nella sentenza definitiva della corte.

Quando le autorità hanno perquisito la casa dell’uomo, hanno scoperto che il suo dispositivo di archiviazione portatile conteneva non solo materiale pornografico ma anche molti drammi e film sudcoreani.

Alcuni si aspettavano che l’uomo fosse condannato ai lavori forzati, ma quando è stato condannato a un periodo di prigionia politica, la gente ha espresso preoccupazione per il fatto che le autorità stanno intensificando le punizioni contro i trasgressori della legge.

«Recentemente, tuttavia, è difficile evitare la punizione anche se si pagano più di 1.000 dollari», riporta Daily NK.

Il 20 luglio, il governo centrale ha inoltre ordinato ai dipartimenti di propaganda dei comitati di partito provinciali, cittadini e di contea di rafforzare la formazione ideologica riguardo all’afflusso di informazioni straniere.

Secondo la fonte, l’ordine conteneva le seguenti istruzioni: a) rafforzare il sistema ideologico monolitico del Partito dei Lavoratori; b) svolgere sistematicamente l’educazione ideologica; c) intensificare la sorveglianza sistematica e i sistemi di segnalazione come l’inminban (unità di vigilanza del quartiere); d) rafforzare gli sforzi per garantire che non sia possibile accedere a materiale impuro, come video sudcoreani e pornografia; ed e) intensificare l’educazione legata alla rivoluzione socialista.

Detto questo, il governo della Corea del Nord sembra destinato a intensificare la sua formazione ideologica e la repressione nei confronti dei violatori della legge sul pensiero antireazionario.

Luigi Medici