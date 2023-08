NATO. I rischi dell’allargamento in Asia

«L’impegno della NATO nell’Asia orientale per contrastare l’influenza della Cina è una strategia fuorviante e potenzialmente pericolosa per i membri europei dell’alleanza. È destinato ad aumentare le tensioni tra Cina e NATO e rischia di legare ulteriormente Cina e Russia.

Una strategia di contenimento della Cina non ha benefici tangibili per la sicurezza europea e serve prevalentemente gli interessi degli Stati Uniti, che stanno cercando disperatamente di mantenere la propria egemonia globale», così apre una interessante riflessione di due docenti universitari apparsa sulle colonne di AT.

Ulv Hanssen è professore associato alla Soka University, mentre Linus Hagstrom è professore di scienze politiche e vicedirettore del dipartimento di scienze politiche e diritto presso l’Università svedese della difesa.

I due autori sono scettici sulla scelta NATO di aprirsi versi Est: «Sebbene la NATO non stia attualmente cercando di reclutare nuovi membri nell’Asia orientale, sta creando partenariati strategici con stati della regione che “la pensano allo stesso modo”».

Paesi come il Giappone, la Corea del Sud, l’Australia e la Nuova Zelanda sono tutti in fase di transizione dall’essere “partner globali” della NATO a diventare membri di un accordo più tangibile che la NATO ha denominato “Programmi di partenariato personalizzati”.

La cooperazione strategica della NATO con il Giappone è aumentata in seguito all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Al vertice dei leader della NATO del luglio 2023 in Lituania, il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha salutato il primo Ministro giapponese Fumio Kishida, dicendogli che “nessun partner è più vicino del Giappone”.

Come passo verso relazioni di sicurezza più solide, la NATO stava progettando di aprire un ufficio di collegamento a Tokyo, il primo del suo genere in Asia. Ma questi piani sono stati accantonati a causa del timore che potessero alimentare le tensioni tra NATO e Cina.

In pratica, la mossa NATO è inequivocabilmente un tentativo di contrastare la Cina, che l’Alleanza ora considera apertamente una “sfida ai nostri interessi, sicurezza e valori”.

È difficile vedere, proseguono in due professori, «come la sicurezza europea trarrebbe beneficio da un ruolo militare allargato della NATO nell’Asia orientale, che sicuramente si ostacolerà con Pechino. Non sorprende che la Cina abbia risposto con forza alle parole e alle azioni della NATO».

«La Cina teme che le alleanze degli Stati Uniti nella regione, in gran parte scollegate, assumano un carattere più integrato e anti-cinese sotto l’egida della NATO. La NATO ha ribattuto che la sua presenza militare è di natura benevola e difensiva».

Più avanti la critica è più decisa: «I membri della NATO spesso si lamentano dei tentativi cinesi di cambiare lo status quo, ma sembrano incapaci o riluttanti a riconoscere che la loro stessa avventura nell’Asia orientale costituisce un cambiamento dello status quo – qualcosa a cui Pechino si sentirebbe obbligata a rispondere (…) Se i leader cinesi percepissero l’impegno della NATO con i paesi dell’Asia orientale come un aumento della minaccia per la Cina, potrebbero anche prendere precauzioni aumentando gli armamenti e costruendo alleanze. Un effetto controproducente sulla sicurezza europea, ad esempio, si avrebbe se la Cina si avvicinasse ancora di più alla Russia».

«La guerra in Ucraina ha reso gli europei ciechi di fronte alle pericolose conseguenze di un impegno geograficamente esteso. Mentre l’allargamento della NATO nell’Europa orientale era strettamente connesso alla sicurezza europea, un impegno più approfondito nell’Asia orientale non ha né capo né coda. Servirà solo a inimicarsi la Cina».

Nonostante il comportamento spesso problematico della Cina, la Cina non rappresenta una minaccia diretta per l’Europa. Nel 2020, ciò è stato riconosciuto anche dal capo degli affari esteri dell’Unione Europea. Ma tale realismo è difficile da trovare nell’Europa post-invasione. Le ambizioni della NATO nell’Asia orientale Ciò rischia inutilmente di trasformare la Cina in un nemico dell’Europa.

Al contrario di quanto accade per l’Europa, «per gli Stati Uniti, la svolta della NATO verso l’Asia orientale è strategicamente significativa. Washington sta cercando di mantenere l’egemonia globale degli Stati Uniti unendo le sue deboli reti di alleanze in una coalizione più solida in grado di contenere una Cina in ascesa. Sembra chiaro che la nuova politica della NATO per l’Asia orientale sia diretta principalmente da Washington».

Antonio Albanese