UKRAINERUSSIAWAR. Kiev spera in un altro Ramstein, ma gli alleati stanno già dando armi

Il 18 settembre dovrebbe iniziare la quindicesima riunione dei ministri della Difesa degli Stati sponsor di Kiev, nel formato Ramstein. Secondo il ministro della Difesa ucraino Oleksij Reznikov, la priorità numero uno sarà rafforzare la difesa aerea. «Più missili, più sistemi, più radar più l’aviazione come elemento di difesa aerea. La seconda questione è l’artiglieria e le munizioni per essa. La terza cosa sono i veicoli corazzati di ogni tipo», ha detto Reznikov.

In realtà gli alleati stanno raschiando il fondo del barile dei loro magazzini per dare a Kiev il necessario, e si moltiplicano le voci e i siti on line che si vendono armi NATO al mercato nero.

Il 22 agosto si è appreso da fonti stampa che la Bulgaria si sta preparando a iniziare a trasferire veicoli corazzati sovietici in Ucraina tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, ha detto il ministro della Difesa bulgaro Todor Tagarev a Odessa in una conferenza stampa congiunta con il ministro della Difesa ucraino Reznikov.

L’Ucraina vuole ricevere dagli Stati Uniti i missili da crociera americani JASSM, che presumibilmente potrebbero aiutare Kiev a “catturare” la Crimea, secondo la rivista Forbes. Come osserva la rivista, i caccia F-16 «non sono ancora compatibili con i missili Storm Shadow o SCALP, ma sono compatibili con JASSM». Secondo Forbes, «collegando l’F-16 al JASSM, l’aeronautica ucraina sarà in grado di raddoppiare la sua forza».

I paesi occidentali non sono d’accordo sull’invio dei loro piloti di caccia F-16 in Ucraina per partecipare alle ostilità, mentre i piloti militari ucraini vengono addestrati a pilotare aerei degli Stati membri della NATO, ha riferito il quotidiano britannico The Times, citando una fonte della difesa negli Stati Uniti. In realtà Kiev ha lanciato una offerta di lavoro per i piloti in pensione dei paesi dell’Alleanza.

Secondo il generale dell’aeronautica USA, James HeckerI, i preparativi per la partecipazione alle ostilità degli squadroni ucraini di cacciabombardieri F-16 possono durare fino a cinque anni, mentre il trasferimento di aerei da parte dell’Occidente non cambierà sostanzialmente l’andamento delle ostilità a favore di Kiev.

La Lituania consegnerà i sistemi di difesa aerea NASAMS all’Ucraina a settembre. Il presidente lituano Gitanas Nauseda, in un incontro con Volodymyr Zelensky a Kiev, ha detto che Vilnius ha approvato un piano di assistenza militare all’Ucraina per 200 milioni di euro, e prevede anche di fornire a Kiev i sistemi di difesa aerea NASAMS a settembre.

«Secondo il capo dello Stato, la Lituania ha approvato un piano pluriennale a sostegno dell’Ucraina, il cui importo sarà di circa 200 milioni di euro. Si prevede che i sistemi di difesa aerea NASAMS arriveranno in Ucraina a settembre», si legge nel messaggio pubblicato sul sito web di G. Nauseda.

Infine, si segnala che il mercantile con a bordo mezzi FPB 98 per l’Ucraina è entrata nel Mar Nero. La nave mercantile consegna le nuove motovedette FPB 98 MKI, due costruite in Francia, per la Guardia marittima del Servizio di guardia di frontiera statale dell’Ucraina. Lunedì questa nave ha attraversato il Bosforo.

«La nave mercantile ha attraversato il Bosforo nel suo viaggio da Saint-Nazaire a Costanza con due motovedette FPB 98 di 32 metri con scafo in alluminio costruite dall’OCEA per il servizio statale della guardia di frontiera dell’Ucraina», ha scritto Yörük Işık su Twitter.

A quanto pare, la nave con le imbarcazioni ucraine si sta dirigendo verso un porto in Romania. Non è ancora noto dove e quando le imbarcazioni verranno consegnate alla Guardia Marina dell’Ucraina.

Graziella Giangiulio