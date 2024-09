COREA DEL NORD. Inviati altri 500 operai in Cina

La Corea del Nord ha inviato 500 lavoratori in Cina, in violazione delle sanzioni internazionali, nel primo dispiegamento di questo tipo dopo la pandemia.

Stando a Radio Free Asia, i 500 lavoratori sono stati inviati alla fine di agosto. Prima della pandemia, la Corea del Nord inviava regolarmente lavoratori all’estero in paesi come Russia e Cina per guadagnare valuta estera per il suo governo a corto di liquidità.

Tutto ciò avrebbe dovuto concludersi alla fine del 2019, quando è entrata in vigore la risoluzione 2397 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, volta a fare pressione sulla Corea del Nord affinché ponesse fine al suo programma nucleare, affermando che tutti i lavoratori nordcoreani dovevano tornare a casa e che non sarebbero stati rilasciati nuovi visti di lavoro per i nordcoreani.

Ma quando è scoppiata la pandemia e la Corea del Nord ha chiuso tutti i suoi confini, molti dei lavoratori all’estero sono rimasti bloccati all’estero.

Secondo un rapporto del gruppo di esperti sulle sanzioni alla Corea del Nord delle Nazioni Unite pubblicato all’inizio di quest’anno, circa 100.000 lavoratori nordcoreani stanno ancora guadagnando valuta estera in circa 40 paesi, tra cui Cina e Russia.

Sebbene Pyongyang abbia ordinato a molti di quei lavoratori di tornare a casa, questa è la prima volta dall’inizio della pandemia che invia nuovi lavoratori.

Il 28 e 29 agosto, i lavoratori sono arrivati ​​in autobus nella città di Hunchun, appena oltre il fiume Tumen dalla provincia di Hamgyong settentrionale della Corea del Nord, ha detto a RFA Korean un cittadino cinese di origine coreana in condizione di anonimato per motivi di sicurezza.

Tra i circa 3.000 lavoratori che sono tornati dalla Cina in Corea del Nord dal 2022, la maggior parte è stata richiamata perché si è ammalata o ha mostrato segni di malattia mentale.

Un residente della città cinese di Dandong, che si trova dall’altra parte del fiume Yalu rispetto a Sinuiju, in Corea del Nord, ha detto a Radio Free Asia, che i 500 lavoratori lavoreranno in tre diverse aziende a Hunchun.

“Le aziende in Cina che utilizzano manodopera nordcoreana sono sollevate dalla notizia”, ha detto. “Erano preoccupati che una volta tornati a casa i lavoratori, la Corea del Nord non ne avrebbe mandati di nuovi per sostituirli, ma il nuovo dispiegamento è rassicurante”.

“I lavoratori nordcoreani sono inizialmente inviati nella prefettura autonoma coreana di Yanbian nella provincia di Jilin, ma si prevede che in futuro si espanderanno in molte aziende in tutte e tre le province nordorientali”, ha detto il testimone a Radio Free Asia, riferendosi alle province di Jilin, Liaoning e Heilongjiang, la Rust Belt cinese a causa del recente calo demografico e della crescita economica in quella che era stata la regione industriale più vivace della Cina.

Secondo la radio, il settore manifatturiero della regione sta vivendo una grave carenza di lavoratori, poiché molti giovani cinesi evitano di lavorare nelle aree rurali e nelle fabbriche. I nordcoreani costano meno e possono colmare i buchi.

Maddalena Ingrao

