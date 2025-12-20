ISRAELHAMASWAR. Libano e Gaza: nessuna novità sull’avanzamento o sull’applicazione della II fase. Yemen guerra in corso tra Emirati e Arabia Saudita

Ancora problemi per la sicurezza dei dati dei politici israeliani. I media israeliani hanno riferito che: “Nelle ultime 24 ore, il gruppo di hacker iraniano noto come Handala ha diffuso una serie di messaggi personali, immagini, screenshot e altri contenuti, presumibilmente ottenuti da un dispositivo appartenente all’ex primo Ministro Naftali Bennet.

Tra le informazioni trapelate c’è un elenco di circa 5.000 contatti associati a Bennet, tra cui diplomatici di alto rango come il Presidente degli Emirati Arabi Uniti e il Presidente della Francia, nonché numerosi funzionari attuali ed ex funzionari delle agenzie di sicurezza. Il contenuto trapelato include comunicazioni e immagini personali sensibili. Gli esperti di sicurezza informatica suggeriscono che questa potrebbe non essere l’ultima delle rivelazioni. Sono già emerse ulteriori informazioni significative relative a Naftali Bennett, il che indica che gli aggressori potrebbero non aver ancora concluso le loro operazioni.

L’amministrazione statunitense – fonte media statunitensi – è preoccupata per i tentativi israeliani di ostacolare l’attuazione delle prossime fasi dell’accordo di Gaza. Whitaker discuterà a Miami con i mediatori qatarioti, egiziani e turchi la prossima fase a Gaza.

Hamas ha fortemente criticato l’approvazione da parte del Ministro delle Finanze del governo israeliano, Smotrich, di un piano per la creazione di una nuova città di insediamento a est di Gerusalemme occupata, “che include migliaia di unità abitative, rappresenta una grave escalation nel progetto di insediamento e annessione e un nuovo crimine da aggiungere al bilancio dell’occupazione coloniale, costellato di violazioni del diritto internazionale”.

Il vice capo del Consiglio per la Sicurezza Nazionale israeliano, Yossi Dreznin, ha partecipato a un incontro a Naqoura con l’ex ambasciatore libanese Simon Karam. Era presente anche Morgan Ortagus, l’inviato speciale degli Stati Uniti in Libano. Questo segna un aumento della rappresentanza israeliana agli incontri definiti come “progressive issues”.

La dichiarazione dell’ambasciata statunitense sull’incontro di Naqoura, riferisce che gli USA cercano di creare l’atmosfera giusta per spostare il comitato per il cessate il fuoco, per garantire che né Israele né Hezbollah lo violino, verso una normalizzazione e una cooperazione militare tra Libano e Israele.

La dichiarazione finale recita: “I partecipanti militari hanno offerto aggiornamenti operativi e si sono concentrati sull’approfondimento della cooperazione tra militari, trovando modi per aumentare il coordinamento. Tutti hanno concordato che un rafforzamento delle Forze Armate Libanesi (LAF), garanti della sicurezza nel settore del Litani meridionale, sia fondamentale per il successo. I partecipanti civili si sono concentrati sulla creazione delle condizioni affinché i residenti possano tornare in sicurezza alle loro case, promuovendo la ricostruzione e affrontando le priorità economiche. Hanno sottolineato che un progresso politico ed economico duraturo è essenziale per rafforzare i progressi in termini di sicurezza e sostenere una pace duratura”.

Il funzionario del partito LF, Charles Jabbour, sull’importanza degli obiettivi di guerra israeliani: “La guerra non è un’esagerazione; l’opzione militare è una linea d’azione naturale perché Israele vuole porre fine a ogni conflitto entro il 2026”.

L’Ufficio del Primo Ministro ha scritto in una nota: ”Durante la riunione sono stati compiuti alcuni progressi verso l’adozione di ‘passi iniziali’ riguardanti progetti economici pilota tra Israele e Libano. Si prevede che un’altra riunione si terrà nella prima metà di gennaio”.

Il ministro della Difesa greco Vassilis Palmas ha smentito le notizie secondo cui sarebbe stata creata una forza di risposta rapida congiunta con Israele e Grecia contro la Turchia, ma ha lasciato intendere che, anche se una tale proposta fosse avanzata, non sarebbe stata discussa pubblicamente. “Come leader politico del Ministero della Difesa, dichiaro che tale questione non è stata discussa e non è all’ordine del giorno. Anche se tali negoziati con contenuti diversi avessero avuto luogo, sarebbe sbagliato divulgare alcune questioni riservate”, ha affermato.

Il sospettato e assassino del professore/scienziato nucleare del MIT per la sparatoria alla Brown University – per cui Israele sospetta l’Iran – è il cittadino portoghese Claudio Manuel Neves-Valente, 48 anni. L’attentatore si è tolto la vita in un magazzino. “L’attentatore ha agito da solo – NESSUN antisemitismo” – Polizia. La polizia non ha ancora spiegato il movente o perché due sparatorie siano avvenute in stati diversi.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 17:00 del 19 dicembre. Mentre un milione di persone marciava per i diritti dei palestinesi a Sanaa. Aerei da guerra sauditi hanno sorvolato lo Yemen orientale per il secondo giorno consecutivo. Secondo la fonte di notizie locali Abna-Hadramawt, questi voli intensivi fanno parte degli “strumenti di pressione” che l’Arabia Saudita sta utilizzando per costringere il Consiglio di Transizione Meridionale, sostenuto dagli Emirati Arabi Uniti, a ritirarsi dallo Yemen orientale.

Il Generale Talib Barjash, comandante delle forze del governo deposto nella Seconda Regione Militare (che copre al-Mahra e le coste sud-orientali dello Yemen), si è staccato dal governo deposto e si è allineato al Consiglio di Transizione Meridionale. Ha ordinato la rimozione dei ritratti di Rashad al-Alimi, capo del Consiglio di Leadership Presidenziale del governo deposto, e della bandiera nazionale yemenita da tutte le basi sotto il suo comando, sostituendoli con i ritratti di Aidarus al-Zoubaidi, capo del Consiglio di Transizione Meridionale, e la bandiera dello Yemen del Sud. Durante il conflitto dell’Hadhramawt, Talib Barjash è rimasto neutrale e talvolta ha dato supporto alle tribù dell’Hadhramawt. Tuttavia, con i recenti sviluppi nell’est e nel sud dello Yemen, la sua posizione è cambiata e ora è entrato a far parte del Consiglio di Transizione Meridionale.

Un incidente simile si è verificato ad Abyan, dove le Forze di Risposta Rapida di stanza nel distretto di Jayshan si sono staccate dal Partito Islah e dal governo deposto, unendosi al Consiglio di Transizione Meridionale. I movimenti delle forze del Sud alla periferia dell’area di al-Khasha sono stati oggetto di attacchi aerei con droni da parte di velivoli non identificati. L’esercito saudita non ha rilasciato alcun rapporto in merito a questi attacchi, il che suggerisce che siano stati probabilmente condotti da elementi armati del Partito Islah. Alcuni sceicchi di Islah, a causa dei loro stretti legami con la Turchia, hanno ricevuto un supporto limitato, tra cui piccole quantità di armi come quadricotteri di fabbricazione turca.

Il 17 dicembre, un convoglio di aiuti militari giordani entra nel valico di frontiera di al-Wadi’ah. Un convoglio di aiuti militari giordani è entrato in Yemen attraverso il territorio saudita attraverso il valico di frontiera di al-Wadi‘ah. Oltre a questi rifornimenti, un gran numero di consiglieri giordani è arrivato nelle aree di al-Wadi‘ah e al-‘Abr per addestrare le forze di al-Dera‘ al-Watan all’uso di veicoli blindati canadesi e di altre armi consegnate. Questi sviluppi indicano i preparativi dell’Arabia Saudita per una nuova operazione contro il Consiglio di Transizione Meridionale nelle province orientali e meridionali dello Yemen. Contrariamente all’accordo iniziale con Riyadh, il Consiglio di Transizione Meridionale ha preso il controllo dei giacimenti petroliferi di Hadhramaut e del nord di Shabwah. Nonostante le ripetute richieste di ritiro da parte dell’Arabia Saudita, il Consiglio di Sicurezza Nazionale (STC) si sta muovendo verso la dichiarazione di indipendenza e la spartizione dello Yemen.

In Libano un attacco con drone israeliano sulla collina di Sari, situata sugli altopiani tra Kfar Kila, Taibeh e Deir Mimas, ha causato la morte di un libanese. Gli altopiani tra Kfar Kila, Taibeh e Deir Mimas sono stati tra le aree in cui l’esercito israeliano ha compiuto sforzi significativi durante il suo assalto di terra nel Libano meridionale per conquistare e bonificare le installazioni di Hezbollah. Tuttavia, a causa dei precisi attacchi di Hezbollah contro le posizioni israeliane, l’esercito israeliano non è riuscito ad avanzare su queste alture. Il rinnovato attacco dei droni sulla collina di Sari indica che i movimenti libanesi in queste aree rimangono sotto stretta sorveglianza da parte degli israeliani.

Un drone israeliano ha colpito un camion della compagnia elettrica libanese il 18 dicembre sulla strada Deir Seryan-Taybeh, nel Libano meridionale. L’attacco è avvenuto mentre diversi dipendenti della compagnia elettrica erano in servizio. A seguito di questo attacco, due veicoli hanno preso fuoco, causando una vittima e diversi feriti.

Il 18 dicembre gli israeliani hanno letteralmente sganciato decine di bombe, dopo di che all’esercito libanese è andato a scavare da qualche parte per aiutare Israele. Il 19 di dicembre l’esercito libanese ha trovato la struttura a Kafra, contenente tunnel, armi ed equipaggiamento. La struttura è intatta. Inizieranno a confiscarla e demolirla. All’ispezione aha partecipato anche UNIFIL su richiesta della Commissione investigativa congiunta dell’UNIFIL con il Meccanismo, che Israele sostiene essere una struttura presa di mira durante la guerra.

Feriti trasferiti; a seguito del bombardamento di artiglieria delle IDF su una scuola rifugio, vicino all’ospedale di Al-Durra, a est del quartiere di Al-Tuffah, a est di Gaza City.

Violenti scontri all’interno del campo di al-Arroub a nord di Hebron e le IDF sparano proiettili veri e arrestano un ragazzo di Saraj.

