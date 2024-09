COREA DEL SUD. È corsa per rinnovare l’accordo con gli USA per le truppe

Washington e Seul potrebbero raggiungere un accordo di condivisione dei costi per le forze statunitensi di stanza in Corea del Sud prima della fine dell’anno, anche se l’accordo attuale non scade prima della fine del 2025, poiché entrambe le parti avvertono un senso di urgenza nel consolidare un nuovo accordo prima della possibilità di una seconda amministrazione Trump, secondo due funzionari statunitensi e due ex funzionari statunitensi a conoscenza delle discussioni.

I negoziati sull’accordo sulle misure speciali, noto come Sma, hanno messo a dura prova l’alleanza tra Stati Uniti e Corea del Sud durante l’amministrazione Trump. L’ex presidente Donald Trump ha chiesto a Seul di pagare fino al 400% in più per la presenza delle 28.500 truppe statunitensi nel paese durante i negoziati sull’accordo attuale.

I sostenitori sostengono che una significativa presenza di truppe statunitensi nella penisola coreana è fondamentale per rafforzare l’alleanza tra i due paesi. Le truppe sono importanti per entrambi i paesi come mezzo per scoraggiare qualsiasi potenziale attacco dalla Corea del Nord mentre il regime di Kim Jong Un continua a costruire il suo arsenale nucleare e come un modo per rafforzare la presenza degli Stati Uniti nella regione per contrastare l’aggressione della Cina.

C’è più urgenza di concludere l’accordo prima della fine dell’anno da parte coreana, dato il tumulto del precedente round di negoziati, hanno detto i funzionari. I funzionari statunitensi stanno interagendo con i funzionari sudcoreani sull’argomento, ma alcuni temono che raggiungere un accordo ora potrebbe scatenare critiche da parte di Trump e non vogliono che l’alleanza sia sulla linea di fuoco dell’ex presidente se vincesse le elezioni a novembre.

In base all’accordo attuale, la Corea del Sud paga circa 1 miliardo di dollari all’anno, rappresentando un aumento di circa il 13,9% rispetto ai precedenti Sma. Hanno avuto luogo diversi round di colloqui per rinnovare l’accordo, con il settimo round che si è concluso alla fine di agosto.

I funzionari dell’amministrazione Trump avevano ampiamente negoziato i termini dell’ultimo accordo, ma non è entrato in vigore fino a marzo 2021, pochi mesi dopo l’insediamento del presidente Joe Biden, il che ha consentito ai funzionari dell’amministrazione Biden di apportare modifiche che hanno portato l’accordo al suo stato finale, riporta Cnn.

Durante la fase iniziale dei colloqui, Trump aveva chiesto alla Corea del Sud di pagare 4,7 miliardi di dollari all’anno, una richiesta venuta fuori dal nulla e che ha spinto i funzionari del Dipartimento di Stato e della Difesa a cercare di giustificare la cifra.

All’inizio di quest’anno, Trump ha affermato di non pensare che la Corea del Sud stia pagando abbastanza in base all’ultimo accordo. Accelerare un accordo è possibile, hanno detto attuali ed ex funzionari statunitensi. Le fonti non hanno voluto specificare i costi attuali in discussione o impegnarsi a farlo prima della fine dell’anno, ma hanno aggiunto che l’impegno della Corea del Sud sull’argomento potrebbe portare i negoziati a una conclusione.

Una complicazione è che un accordo dovrà essere approvato dall’assemblea nazionale della Corea del Sud, che è dominata dal partito di opposizione al presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol. Il Congresso degli Stati Uniti non ha alcun ruolo nel finalizzare un accordo da parte americana.

Alcuni ex funzionari statunitensi hanno avvertito la Corea del Sud di non muoversi troppo rapidamente verso un accordo, perché potrebbe ritorcersi contro se Trump finisse alla Casa Bianca.

Luigi Medici

