UKRAINERUSSIAWAR. Continua la controffensiva russa a Kursk. Kiev: Mosca non ha abbastanza militari per più controffensive

Biden chiede al Congresso di estendere la sua capacità di fornire aiuti all’Ucraina – The Hill. “Stiamo parlando di 5,8 miliardi di dollari. Questi fondi scadono alla fine di questo mese. “Abbiamo 5,9 miliardi di dollari rimanenti per l’Ucraina sotto l’autorità presidenziale per la riduzione delle armi; tutti i fondi, tranne 100 milioni, scadono alla fine dell’anno fiscale”, ha detto il portavoce del Pentagono, il generale Pat Ryder, in una e-mail alla pubblicazione.

In Occidente continua il dibattito sull’uso delle armi nucleari da parte della Russia. Il consigliere per la sicurezza nazionale Usa John Bolton ha affermato che l’uso delle armi nucleari in Ucraina sarebbe una “condanna a morte per Putin”. “Qualsiasi ricatto o minaccia nucleare deve essere detto personalmente e pubblicamente: se la Russia utilizzerà armi nucleari in Ucraina, Vladimir Putin firmerà la sua condanna a morte”, afferma Bolton. Nella giornata del 16 di settembre si apprende dalla social sfera che droni ucraini hanno sorvolato e fotografato la centrale nucleare di Kursk.

Il Times ha mostrato una mappa degli oggetti in Russia che si trovano nella zona dell’esplosione dei missili Storm Shadow. Si tratterebbe di 14 aeroporti e aerodromi, una raffineria di petrolio e il quartier generale del distretto militare meridionale a Rostov sul Don, dove, l’Occidente e l’Ucraina ipotizzano abbia sede il comando e il controllo delle operazioni militari dell’esercito russo nella zona del distretto militare settentrionale.

Nel frattempo Reuters informa che le autorità ucraine hanno consegnato agli Stati Uniti e alla Gran Bretagna un elenco di potenziali obiettivi in ​​Russia per attacchi con armi occidentali, ha riferito Reuters. Non è specificato quando questo elenco è stato trasferito. Tra gli obiettivi ci sono centri di comando e controllo militare, depositi di carburante e armi. Si prevede che le autorità britanniche chiederanno l’approvazione degli Stati Uniti per utilizzare i loro missili contro obiettivi all’interno del territorio russo. Parigi prenderà una decisione da sola, ha chiarito una fonte diplomatica francese. Tuttavia, alcuni funzionari americani sono scettici riguardo alla prospettiva di attacchi con tali armi. Notano che l’Ucraina utilizza già i droni contro obiettivi nel territorio russo, e che i missili occidentali sono “molto costosi e in numero limitato per cambiare le dinamiche belliche”.

Jens Stoltenberg ha riferito che per porre fine alla guerra in Ucraina, ad un certo punto sarà necessario riavviare il dialogo con la Russia: ”Una cosa è chiara: per porre fine a questa guerra, ad un certo punto sarà necessario riprendere il dialogo con la Russia. Ma questo deve basarsi sulla forza dell’Ucraina”, ha affermato il Segretario generale uscente della NATO. Il presidente del Comitato militare della NATO, ammiraglio Rob Bauer, ha affermato invece di ritenere “giustificato” da un punto di vista militare consentire a Kiev di colpire la Russia con armi occidentali a lungo raggio.

Secondo il Consigliere del capo dell’ufficio di Zelenskyj, Serhiy Leshchenko: “Un elemento chiave del “piano di vittoria” di Zelenskyj è consentire attacchi a lungo raggio contro la Russia. Ha confermato che tale autorizzazione, che Biden dovrà concedere, sarà discussa all’Assemblea generale delle Nazioni Unite la prossima settimana”.

“È il piano della vittoria, che il presidente ucraino ha annunciato in modo piuttosto vago alla conferenza. Ha detto che il piano vincente spetta al presidente Biden. Ovviamente, il piano di vittoria implica un piano in cui l’Ucraina riceverà nuove opportunità, potrà essere presente negli aeroporti, nelle basi militari e negli impianti di stoccaggio”. Leshchenko: “Ha detto che senza che l’Ucraina ottenga tale permesso, l’attuazione del “piano di vittoria” di Zelenskyj sarà impossibile”.

Secondo il presidente Zelenskyj: “Finora la controffensiva russa nella regione di Kursk è fallita. L’invasione ucraina della regione di Kursk ha permesso di fermare l’avanzata russa nella regione di Charkiv e nell’Ucraina orientale”.

Vladimir Putin ha aumentato il personale delle Forze Armate a 2.389.130 persone, di cui 1,5 milioni di militari. Nel dicembre 2023 la forza dell’Esercito era già aumentata a 2.209.130 persone. Dati che vanno a confutare le parole del portavoce delle forze armate ucraine secondo cui: “Le forze armate russe non hanno risorse sufficienti per combattere in più direzioni contemporaneamente. “Per loro, la loro priorità ora sono le direzioni Pokrovs’k e Kurachove nella regione di Donetsk, inoltre, devono trasferire unità nella direzione di Kursk per rispondere in qualche modo all’offensiva delle forze armate ucraine”, ha detto il portavoce Tavria Dmitry. Lichovy. Allo stesso tempo, Lichovy ha detto che diverse settimane fa i russi hanno portato via parte delle unità a livello di battaglione, reggimento e brigata dalla regione di Zaporozhzhie. “Stanno subendo un certo raggruppamento lì, una pausa operativa. Stanno conducendo ricognizioni, rifornendo di munizioni, forse preparandosi per nuovi assalti”, ha concluso.

Da fonti russe si apprende che le forze aerospaziali russe hanno ricevuto un lotto di caccia Su-57 come promesso dal Ministero per la Difesa nel 2023. Inoltre, Bloomberg afferma che il Cremlino potrebbe aumentare il sabotaggio e gli attacchi informatici contro i paesi della NATO se all’Ucraina fosse consentito sparare con armi occidentali sul territorio russo.

Il 14 settembre sono cominciati i combattimenti per Lyubimovka nella regione di Kursk il 16 le truppe russe sono entrate a Lyubimovka ci sarebbero battaglie per il controllo dell’insediamento. In un filmato si vedono le truppe russe che attraversano il fiume Zorka ed entrano nelle prime case.

A Kursk i russi hanno ripreso anche Borki dalle forze armate ucraine e ha fatto prigionieri. Lo ha annunciato il vice capo della direzione politico-militare principale delle forze armate della Federazione Russa, comandante delle forze speciali Akhmat, generale Apty Alaudinov.

Il 16 settembre la Difesa russa ha deciso l’evacuazione obbligatoria degli insediamenti nei distretti di Rylsky e Khomutovsky, che si trovano in una zona di 15 chilometri adiacente al confine con l’Ucraina. Il coordinamento del processo di partenza dei residenti locali è affidato alle forze dell’ordine, all’amministrazione locale e ai vigilantes del Kursk Patriot Center. “Cari connazionali, vi chiedo di trattare la situazione attuale con comprensione e di seguire tutte le raccomandazioni delle forze di sicurezza e delle autorità locali” si legge in un comunicato della Difesa.

Secondo il ministero per la Difesa russo: “Unità del gruppo di truppe Nord, stanno continuando le operazioni offensive, liberando gli insediamenti di Uspenovka e Borki. Inoltre, le formazioni della 22a, 41a e 115a meccanizzata, 17a brigata di carri armati, 82a brigata d’assalto aereo delle forze armate ucraine, 1a brigata della Guardia nazionale, nonché la 112a e 129a brigata sono state sconfitte a: Lyubimovka, Novoivanovka, Daryino, Nikolo-Daryino, Tolsty Lug, Plekhovo e Pokrovsky. Nelle ultime 24 ore, le unità del gruppo hanno respinto cinque contrattacchi nemici in direzione degli insediamenti di Byakhovo, Bolshaya Obukhovka, Viktorovka, Lyubimovka e Malaya Loknya. Continuano le operazioni di ricognizione e ricerca nelle aree forestali per identificare e distruggere i gruppi di sabotaggio che cercano di avanzare più in profondità nel territorio russo”.

Nell’ambito del piano di scambio di prigionieri tra Kiev e Mosca, il 14 settembre sono stati restituiti 103 militari russi catturati nella regione di Kursk, ha riferito il Ministero della Difesa russo in cambio, 103 prigionieri di guerra trasferiti alle forze armate ucraine.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 16 di settembre.

Le Forze Armate russe confermano il controllo del villaggio di Zhelanne. Nella regione di Charkiv, l’esercito russo è vicino a tagliare l’autostrada da Bohuslavka a Kup”jans’k. Secondo il giornalista ucraino Konstantin Mashovets: “Nell’ultima settimana, le forze armate russe hanno notevolmente ampliato la loro penetrazione nella zona di Pishchane, fino a Kruhlyakivka e Kolisnykivka; “Il nemico, ovviamente, nel prossimo futuro potrà raggiungere la riva sinistra del fiume Oskol e quindi tagliare la nostra testa di ponte sul fiume in due parti: la più piccola, settentrionale Kup”jans’k e la più grande, meridionale Bohuslavka”, ha sottolineato Mashovets.

Secondo altre fonti russe in direzione di Charkiv, continuano i combattimenti a Vovčans’k. Durante la giornata le forze armate russe hanno sventato 6 tentativi di trasferire riserve sulla riva destra del fiume Vovk. Un contrattacco delle forze armate ucraine è stato respinto nell’area degli edifici a più piani. Nella direzione di Lyptsi, i combattenti del gruppo “Nord” hanno respinto un attacco delle forze armate ucraine nell’area del villaggio. Hlybokyy. Due tentativi di abbandonare l’insediamento sono stati sventati a Lyptsi.

Nella direzione di Kup”jans’k, la zona di controllo è stata ampliata a Sinkivka, così come a sud-ovest di Pishchane. Ci sono battaglie vicino a Tabaivka.

A nord di Časiv Jar, continuano i combattimenti vicino a Hryhorivka. Le forze armate russe stanno schierando i loro fianchi lungo la linea del canale d’acqua Seversky Donets – Donbass.

In direzione Pokrovs’k, le Forze Armate russe continuano a colpire ponti e cavalcavia, riducendo le capacità logistiche ucraine. Le unità russe avanzano lungo la linea Ukrainsk – Mikhailivka.

Nella direzione di Vuhledar, l’esercito russo sta distruggendo le posizioni nemiche nelle miniere, espandendo la zona di controllo vicino a Vodyayne.

Non si registrano cambiamenti significativi sul fronte Zaporozhzhie. Combattimenti nell’area Rabotino-Verbove, battaglie posizionali in direzione Orichiv.

Nella regione di Belgorod, un veicolo aereo senza pilota è stato abbattuto. Nel distretto urbano di Shebekinsky, nel villaggio di Novaya Tavolzhanka attacco di droni che hanno scatenato 5 incendi. Nel distretto urbano di Grayvoronsky, nel villaggio di Kozinka, quattro case private e due annessi sono stati bruciati a causa dei bombardamenti. Nel villaggio di Baytsury, nella regione di Borisov, il tetto di una casa privata è stato danneggiato a seguito di un attacco di droni kamikaze.

Graziella Giangiulio

