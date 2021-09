CINA. Pechino accelera sulle infrastrutture, prima che scoppi la bolla Evergrande

Gli investimenti infrastrutturali nelle reti di telecomunicazione, la navigazione satellitare, l’internet industriale, la logistica intelligente e i trasporti aumenteranno nei prossimi cinque anni, ha annunciato il governo cinese, con Pechino che promette di stabilizzare la seconda economia più grande del mondo in mezzo al caso del debito di China Evergrande Group.

Con le preoccupazioni crescenti sulle prospettive di crescita della Cina a causa dei problemi crescenti che coinvolgono Evergrande e le misure restrittive sia su Big Tech, il gabinetto cinese ha delineato le aree prioritarie per gli investimenti, che includono anche una maggiore spesa per le riparazioni dei servizi e le strutture pubbliche, riporta Scmp.

L’agenzia internazionale di rating Fitch il 23 settembre ha seguito la Bank of America nel tagliare le stime di crescita della Cina a causa delle preoccupazioni per la debolezza della domanda, dopo che i dati della scorsa settimana hanno mostrato che la crescita delle vendite al dettaglio in agosto era rallentata al 2,5% dall’8,5% del mese precedente.

Le sfide poste dalle recenti epidemie di coronavirus e dagli alti prezzi delle materie prime hanno spinto il Consiglio di Stato ad anticipare il suo piano, avendo messo da parte capitali e progetti da far girare alla fine del 2021 e all’inizio del prossimo anno per garantire operazioni economiche senza intoppi. Una serie di indicatori recenti hanno indicato una flessione più netta del previsto della domanda interna.

Fitch ha declassato le previsioni di crescita della Cina nel 2021 all’8,1 per cento dall’8,4 per cento. All’inizio di questa settimana, la Bank of America ha abbassato la stima del tasso di crescita del prodotto interno lordo della Cina per quest’anno di 0,3 punti percentuali all’8,0 per cento, a causa dei focolai della variante Delta, dello stretto controllo del credito sugli investimenti immobiliari e infrastrutturali, nonché le politiche di decarbonizzazione che stanno portando a un taglio della produzione di materie prime.

Morgan Stanley ha anche avvertito che la Cina deve gestire la ristrutturazione del debito di China Evergrande e allentare le sue politiche in ottobre per contenere le ricadute nell’economia più ampia, altrimenti, potrebbe avere un impatto sulla crescita del Pil di un punto percentuale nel quarto trimestre.

Pechino si è astenuta dalla spesa massiccia per autostrade, ferrovie e aeroporti negli ultimi anni, poiché il debito del governo locale, comprese le passività implicite sepolte in veicoli di finanziamento del governo locale, imprese statali e progetti di partenariato pubblico-privato, è aumentato in modo significativo.

Gli investimenti in infrastrutture, spesso finanziati dai governi e dalle banche statali, sono cresciuti solo del 2,9 per cento nei primi otto mesi del 2021, molto al di sotto della crescita degli investimenti in attività fisse dell’8,9 per cento, secondo i dati dell’Ufficio nazionale di statistica.

L’investimento immobiliare, che rappresenta il 28,3 per cento dell’investimento totale, è aumentato del 10,9 per cento nel periodo gennaio-agosto a 9,8 milioni di miliardi di yuan, anche se il settore è ora sotto pressione dal governo per ridurre la speculazione e la leva finanziaria.

Nella riunione del 22 settembre, il gabinetto cinese ha approvato il piano 2021-25 per la costruzione di infrastrutture, volto ad aumentare la domanda interna, promuovere la trasformazione economica e aumentare lo slancio della crescita.

Gli investimenti infrastrutturali potrebbero raggiungere i 10 milioni di miliardi di yuan nei prossimi cinque anni, secondo una stima della Industrial and Commercial Bank of China dello scorso anno.

I dati del ministero delle Finanze hanno mostrato che la spesa per gli investimenti in infrastrutture in agosto è stata la più alta finora quest’anno, anche se il mese scorso ha rappresentato solo il 26,3% della spesa fiscale totale.

