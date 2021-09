EGITTO. Pronti a chiudere le imprese statali se non produttive

L’Egitto sta chiudendo le imprese statali in perdita e si sta rivolgendo al settore privato per alimentare la ripresa economica, ha detto il ministro delle Imprese pubbliche Hisham Tawfik.

«Il nostro messaggio all’economia e alle masse è che stiamo collaborando con il settore privato, dove possibile», ha detto Tawfik durante un webinar del Fondo Monetario Internazionale.

La discussione si è incentrata sull’ultimo rapporto del Fmi su come i paesi del Medio Oriente, Nord Africa e Asia centrale possono riformare le imprese statali, riporta The National.

«Lo scopo di questo studio è quello di aiutare i paesi ad affrontare due questioni importanti: accelerare la loro ripresa nell’era post-Covid e anche prepararsi per la grande trasformazione di cui quelle economie avranno bisogno per costruire il futuro nei prossimi cinque o dieci anni», ha detto Jihad Azour, direttore del dipartimento del Medio Oriente e dell’Asia centrale del Fmi.

Le grandi imprese statali egiziane hanno avuto un costo elevato, che è amplificato dal fatto che la terza economia più grande del mondo arabo è alle prese con gli effetti del Covid-19.

L’Egitto aveva identificato 23 aziende statali nel 2018 che potrebbero essere quotate alla borsa egiziana o potenzialmente vendere ulteriori partecipazioni, ma la pandemia ha contribuito a ritardi.

Il governo ha recentemente detto che avrebbe ripreso il suo programma di offerta pubblica iniziale entro la fine di quest’anno e ha intensificato le partnership private.

All’inizio di questa settimana, la società statale di pagamenti elettronici e-Finance ha detto che offrirà fino al 14,5% del suo capitale in una Ipo nel quarto trimestre di quest’anno.

Nel 2022, l’Egitto potrebbe anche vendere una quota del capitale amministrativo per lo sviluppo urbano, una joint venture tra l’esercito egiziano e il ministero degli alloggi, in quella che potrebbe essere la più grande Ipo dell’Egitto.

Tawfik ha detto che il governo ha attuato delle riforme negli ultimi due anni per migliorare la governance, le implicazioni fiscali e le prestazioni: «Abbiamo cambiato la legge che disciplina le imprese statali e abbiamo introdotto ciò che avrebbe dovuto essere introdotto 30 anni fa per assicurarci di avere una governance adeguata», ha detto.

Le riforme includono la messa in atto di procedure standardizzate per tutte le imprese statali, la definizione di salari minimi di base e il collegamento dei pagamenti in eccesso alle prestazioni e ai profitti dell’azienda.

«Abbiamo messo fine alle aziende in perdita. Ora, per legge, non spetta all’assemblea generale, non spetta al ministro, non spetta nemmeno al presidente permettere alle aziende in perdita di continuare (…) Entro tre anni, o hanno un’inversione di tendenza o sono costrette a liquidare», ha detto il signor Tawfik.

Ha detto che il governo ha liquidato “quattro grandi entità”, senza specificare quali. L’Egyptian Iron and Steel Company è stata chiusa all’inizio di quest’anno in previsione dei piani di liquidazione, ma una società ucraina ha fatto un’offerta a giugno per modernizzare e gestire l’impresa statale che impiega 7.000 lavoratori. Le imprese statali egiziane sono presenti in quasi tutti i settori dell’economia, tra cui logistica, agricoltura, petrolio e gas, elettricità ed energia.

Ci sono più di 300 aziende di proprietà pubblica, quasi 645 joint venture e partnership che coinvolgono lo stato e 53 autorità economiche in Egitto, secondo un rapporto del Fmi di giugno.

Tawfik ha detto che il governo è ora aperto a tutte le forme di partenariato del settore privato, come la partecipazione azionaria, la condivisione degli utili e i contratti di gestione e manutenzione.

Maddalena Ingrao