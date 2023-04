CINA. ADB prevede che la riapertura favorisca la crescita asiatica nel 2023

Le ultime prospettive di crescita della Banca asiatica di sviluppo, Adb, ricordano a Xi Jinping che Pechino può colmare il divario di percezione tra politica ed economia per essere il motore economico di cui la regione asiatica ha bisogno.

La decisione dei Paesi OPEC+ di tagliare la produzione di circa 1,2 milioni di barili al giorno non potrebbe arrivare in un momento più pericoloso per i Paesi che dipendono dalle esportazioni e che stanno lottando contro l’inflazione globale.

L’opinione di Adb secondo cui l’Asia e il Pacifico cresceranno del 4,8% nel 2023 e nel 2024, rispetto al precedente 4,2%, grazie alla ripresa cinese post-Covid, offre una potente controprogrammazione. La Cina si trova nella posizione di “principale fattore” di crescita in un momento cruciale per la regione.

«Le prospettive per le economie dell’Asia e del Pacifico sono più rosee e sono pronte per una forte ripresa con il ritorno alla normalizzazione dopo la pandemia», riporta AT. Questo dati rinvigorirà i consumi, il turismo e gli investimenti in una regione traumatizzata da oltre tre anni di caos legato alla pandemia.

Inoltre, per Adb, l’India è destinata a superare il prodotto interno lordo della Cina: quest’anno l’economia del primo ministro Narendra Modi crescerà almeno del 6,4%, contro il 5% della Cina e del 4,5% nel 2024.

Il governo del premier Li ha l’onere di accelerare il Pil e di sfruttare al meglio la crescita, concentrandosi più sulla sua qualità che sulla quantità. Ciò aumenterebbe la capacità della Cina di diffondere i benefici dell’accelerazione del Pil all’interno del Paese e la sua potenza di fuoco regionale in modo da avvicinare la nazione di Xi ai vicini asiatici.

Ciò dipenderà in larga misura dal fatto che Li metta a segno in breve tempo alcune importanti riforme dal lato dell’offerta: sbloccare l’industria informatica, aumentare la produttività, spingere le famiglie a risparmiare meno e a spendere di più e rendere l’industria cinese dei semiconduttori più autosufficiente nel contesto delle tensioni commerciali statunitensi.

Le recenti notizie riguardanti il gruppo Alibaba hanno avvantaggiato l’azione di governo. Da quando Jack Ma è scomparso dai circoli di China Inc alla fine del 2020, il fondatore di Alibaba è stato impegnato in un’ampia revisione del suo impero. Negli ultimi giorni, la stampa ha descritto nei dettagli come il miliardario giramondo abbia orchestrato lo scioglimento del suo colosso dell’e-commerce.

Ma ha ideato una riorganizzazione che placa le autorità di regolamentazione di Pechino e offre una tabella di marcia per rinvigorire il settore tecnologico.

Con il piano di Ma, Alibaba potrebbe “essere in grado di sbloccare valore attraverso spin-off o Ipo”, afferma Fitch Ratings. «Questo potrebbe aumentare la solidità creditizia di Alibaba se il capitale venisse liberato dalle attività che generano poca liquidità e impiegato in attività più solide che generano liquidità o per pagare il debito».

È quindi stato saggio per la Pboc preparare il terreno per la stabilità finanziaria: la scorsa settimana ha annunciato una riduzione di 25 punti base dei requisiti di riserva delle banche, è stato il modo in cui ha fatto sapere ai prestatori che la banca centrale guarda loro le spalle.

La responsabilità è ora dello sforzo di Li di ricalibrare i motori della crescita dalle esportazioni e dagli investimenti alla crescita trainata dalla domanda interna.

In quest’ottica, la leadership di Pechino dovrebbe far sì che il prossimo decennio sia più incentrato su Alibaba, Baidu, Didi e Tencent che su China Evergrande e altri immobiliaristi oggi in default o quasi.

La realizzazione di questa transizione è importante per l’Asia quanto per gli 1,4 miliardi di abitanti della Cina. E sarebbe molto utile per rafforzare il soft power della Cina nella regione. Nel frattempo, l’OPEC+ ha complicato le ottimistiche prospettive di crescita dell’Adb. La mossa dell’Arabia Saudita di ridurre la produzione di greggio in coordinamento con la Russia ha sconvolto i mercati, aprendo la strada a un ritorno a 100 dollari al barile nel corso dell’anno.

L’OPEC+ sarebbe interessata quindi a prezzi del Brent inferiori a 80 dollari al barile. Questo potrebbe rendere difficile qualsiasi futura incursione al di sotto di tale livello, poiché il gruppo ha dimostrato che non solo taglierà la produzione, ma lo farà senza preavviso.

Cina e Russia possono limitare le ripercussioni della decisione OPEC+ attingendo al petrolio russo a basso costo. Questa dinamica potrebbe effettivamente attutire l’impatto dell’aumento dei prezzi. Tuttavia, la Cina non può gestire il modo in cui l’indebolimento della fiducia dei consumatori negli Stati Uniti, in Europa e altrove colpisca la domanda delle sue esportazioni.

Tommaso Dal Passo