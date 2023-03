CINA. Calano del 23% i profitti industriali

I profitti delle imprese industriali cinesi si sono ridotti di quasi il 23% nei primi due mesi del 2023, secondo i dati dell’Ufficio nazionale di statistica (Nbs) pubblicati lunedì 27 marzo.

Le imprese industriali cinesi sono state colpite dalla debolezza della domanda globale e dai costi elevati, mentre il Paese fatica a smaltire gli effetti economici a lungo termine della dura politica di Covid degli ultimi anni, riporta AF.

La contrazione del 22,9% ha fatto seguito a un calo del 4,0% dei profitti industriali per l’intero 2022, hanno mostrato i dati della Nbs lunedì, indicando un inizio d’anno negativo per le fabbriche in generale.

La Nbs ha attribuito il calo a una domanda ancora debole nonostante l’aumento della produzione industriale, secondo una dichiarazione pubblicata sul sito web dell’ufficio.

La China Everbright Bank ha dichiarato che il calo dei profitti del settore automobilistico è stato un notevole freno per i profitti del settore manifatturiero, grazie soprattutto alla moderazione della domanda complessiva, ai costi di produzione, al venir meno dei sussidi per le auto e alle guerre sui prezzi: «Attualmente, i prezzi internazionali delle materie prime rimangono a livelli elevati e la domanda estera è ancora in calo (…) I dipartimenti industriali e manifatturieri devono ancora offrire un sostegno politico, alleviando le pressioni fiscali, sui costi e sui finanziamenti e stabilizzando la fiducia delle imprese».

Le imprese straniere hanno registrato un calo dei profitti del 35,7%, mentre le imprese del settore privato hanno visto i loro profitti diminuire del 19,9%, secondo una ripartizione degli 887,21 miliardi di yuan di profitti.

I profitti sono diminuiti per 28 dei 41 principali settori industriali durante il periodo, con l’industria manifatturiera dei computer, delle telecomunicazioni e di altre apparecchiature elettroniche che ha registrato il calo più pesante, pari a poco più del 77%.

I dati di lunedì seguono una raffica di indicatori economici che mostrano una ripresa disomogenea dopo tre anni di dura battaglia contro la pandemia di Covid.

I dati di gennaio-febbraio hanno mostrato un’accelerazione della crescita della produzione industriale al 2,4%. Il dato è leggermente inferiore all’aumento del 2,6% previsto da un sondaggio Reuters tra gli analisti.

Mentre le vendite al dettaglio sono tornate a crescere, gli investimenti immobiliari hanno continuato a diminuire nonostante il robusto sostegno del governo volto a rivitalizzare il mercato immobiliare in difficoltà.

Pechino sta cercando di riportare l’economia su un binario di ripresa e ha fissato un obiettivo di crescita modesto di circa il 5% per quest’anno in occasione della riunione parlamentare annuale di questo mese.

Questo mese la banca centrale cinese, Pboc, ha inaspettatamente tagliato per la prima volta quest’anno la quantità di contanti che le banche devono detenere come riserve per contribuire a sostenere la ripresa economica.

Durante una riunione esecutiva del Consiglio di Stato, il nuovo premier cinese Li Qiang si è impegnato a spingere l’economia generale a migliorare in modo persistente e a contrastare efficacemente i grandi rischi, secondo i media statali.

I numeri dei profitti industriali riguardano le imprese con un fatturato annuo di almeno 20 milioni di yuan dalle loro attività principali.

I dati combinati di gennaio e febbraio vengono pubblicati per la maggior parte degli indicatori economici per appiattire le distorsioni dovute allo spostamento del calendario del Capodanno lunare.

Luigi Medici