SANZIONI. La Turchia importa e usa il gasolio russo che l’UE si nega

La Turchia si sta rifornendo di milioni di barili di gasolio dalla Russia che i Paesi dell’Unione Europea non possono più acquistare.

Il mese scorso le spedizioni di gasolio dalla Russia in Turchia hanno raggiunto il livello più alto degli ultimi sette anni, secondo i dati di Vortexa Ltd. elaborati da Bloomberg.

Ciò fa seguito alle sanzioni che all’inizio di febbraio hanno impedito ai Paesi dell’UE di acquistare le importazioni via mare di carburante russo in risposta all’invasione dell’Ucraina.

Sebbene ci si aspettasse che la Turchia raccogliesse più barili russi dopo l’entrata in vigore delle restrizioni, la portata è impressionante. I flussi hanno superato i 10 milioni di barili a marzo, quasi il 50% in più rispetto a febbraio e sufficienti a soddisfare la domanda del Paese per almeno un paio di settimane. È anche potenzialmente redditizio, perché la Turchia probabilmente si rifornisce di carburante a prezzi interessanti.

«La Turchia trae i maggiori vantaggi dall’accesso al gasolio/diesel russo in difficoltà», ha dichiarato Facts Global Energy, aggiungendo che ciò significa anche che la Russia sta trovando un acquirente per le sue forniture.

Poiché la Turchia può ancora legittimamente importare gasolio dalla Russia, i commercianti possono potenzialmente portare barili a prezzi relativamente bassi per soddisfare il fabbisogno energetico del Paese. Allo stesso tempo, la produzione turca potrebbe essere venduta a un prezzo più alto all’Ue.

Non è chiaro in che misura ciò avvenga o meno. Mentre le importazioni complessive della Turchia sono aumentate a marzo, sostenute dalle spedizioni dalla Russia, le esportazioni sono rimaste relativamente stabili.

Il quadro potrebbe essere stato complicato anche dalla manutenzione delle raffinerie. Ciò potrebbe giustificare la necessità di maggiori importazioni per soddisfare la domanda turca, che la Joint Organisations Data Initiative ha stimato in 560.000 barili al giorno per dicembre.

Anche l’impatto dei recenti e devastanti terremoti sul fabbisogno di importazioni di gasolio del Paese è difficile da quantificare.

Luigi Medici