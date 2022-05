CILE. Boric manda l’esercito in strada per bloccare la rivolta Mapuche

Il ministro degli Interni cileno Izkia Siches ha avvertito che le forze armate “risponderanno” in caso di attacco da parte di gruppi radicali mapuche, dopo che è stato ripristinato lo stato di emergenza in La Araucanía a causa della crescente e diffusa violenza politica. «Non vogliamo vittime civili, così come non le vogliamo tra coloro che indossano l’uniforme o i carabineros (…) In caso di attacco, dovranno rispondere e difendere le loro vite» ha detto Siches.

L’esecutivo cileno, riporta MercoPress, ha annunciato questa settimana il ripristino dello stato di emergenza nella Macrozona Sud, che consentirà ai militari di occuparsi del conflitto mapuche a La Araucanía. Tuttavia, Siches ha insistito sul fatto che la misura «non risolve i problemi di fondo» che affliggono questa zona, poiché «la criminalità organizzata, il furto di legname o il traffico di droga» sono questioni che «non verranno risolte (…) A volte si pensa che l’esercito risolverà il problema dell’Araucanía e non è efficace, lo abbiamo visto negli ultimi sei mesi. In realtà, si tratta di qualcosa che permette di mettere in sicurezza le strade, di guidare in sicurezza per la libera circolazione, ma non molto di più».

Siches ha anche sottolineato la sua preferenza e quella dell’amministrazione del presidente Gabriel Boric Font per il dialogo come giusto approccio alla questione: «Se vogliono usare queste richieste delle popolazioni indigene per coprire o mascherare il crimine organizzato, il traffico di droga o altri eventi criminali (…) il nostro governo sarà chiaro, deciso e non si fermerà nel perseguire e trovare i responsabili», ha sottolineato.

I militari hanno ripreso a pattugliare La Araucanía, nel sud del Cile, mercoledì della scorsa settimana, dopo un aumento della violenza da parte di gruppi radicali di nativi Mapuche. All’inizio della settimana, quando le truppe sono entrate nell’area a circa 600 km a sud di Santiago, sono stati segnalati attacchi incendiari.

L’ordine di rimilitarizzare la regione dell’Araucanía e alcune città della vicina regione del Biobío è stato dato dal Presidente Boric, che ha dovuto fare marcia indietro rispetto alla sua intenzione iniziale di non utilizzare gli stessi metodi del suo predecessore Sebastián Piñera per proteggere l’area.

Maddalena Ingroia