REGNO UNITO. Accordo con la Danimarca per le fregate Type 31

Gran Bretagna e Danimarca lavoreranno fianco a fianco per mettere in servizio la prossima generazione di navi da guerra del Regno Unito. I due alleati hanno concordato di collaborare ancora più strettamente per massimizzare le opportunità di costruzione, addestramento e, infine, operative della fregata Type 31.

La Royal Navy ha ordinato cinque di queste navi per sostituire le fregate Type 23 che svolgono compiti di pattugliamento generale in tutto il mondo, riporta MercoPress. Il progetto delle 31, note anche come classe Inspiration, poiché ogni nave prende il nome da un’imbarcazione le cui gesta sono rimaste scolpite nella storia della Marina, si basa sulla classe Iver Huitfeldt della Marina danese, che ha dato prova di sé in tutto il mondo nell’ultimo decennio.

Data la vasta esperienza dei danesi in tutti gli aspetti della costruzione delle navi, della loro introduzione in servizio di prima linea, del loro funzionamento e della loro manutenzione, le due marine militari della Nato hanno firmato il Type 31 Implementing Agreement per:

– aiutare le industrie navali dei due Paesi a fornire in tempo una capacità di protezione contro l’evoluzione delle minacce con un buon rapporto qualità-prezzo;

– sostenere l’introduzione dei Type 31 nel servizio della Royal Navy;

– sviluppare congiuntamente la dottrina e cogliere le opportunità di testarla in addestramenti, esercitazioni e operazioni congiunte;

– sviluppare e trasformare la politica di supporto per entrambe le classi di velivoli;

– sviluppare un tasking operativo collaborativo che coinvolga i Type 31 e le navi della classe Iver Huitfeldt;

– contribuire al futuro a lungo termine dell’industria della difesa danese e britannica.

Oltre ai vantaggi reciproci per le classi Type 31/Iver Huitfeldt e per i loro marinai, l’accordo rafforzerà anche le relazioni strategiche tra le due marine e la loro capacità di lavorare insieme. Il comandante della flotta Andrew Burns e il contrammiraglio Torben Mikkelsen, ammiraglio della flotta danese, hanno apposto le loro firme sull’accordo durante l’incontro annuale dei leader navali europei, il Chiefs of European Navies Seminar (CHENS), quest’anno ospitato in Romania.

La chiglia della prima fregata Type 31, HMS Venturer, è stata posata il mese scorso nella nuova sala di assemblaggio Venturer di Babcock a Rosyth e sarà in acqua entro la fine del prossimo anno.

Lucia Giannini