CHIPWAR. Ecco il boomerang del gallio e germanio cinese

L’iniziativa della Cina di limitare l’esportazione di due metalli chiave per la produzione di chip potrebbe innescare un eccesso di offerta e far scendere i prezzi interni, secondo gli osservatori del settore.

Il ministero del Commercio cinese ha dichiarato lunedì che dal 1° agosto imporrà controlli sulle esportazioni di gallio e germanio, utilizzati nei semiconduttori, nei sensori di immagini satellitari, nei diodi a emissione luminosa (Led) e in altre applicazioni, intensificando una battaglia tecnologica con Washington, riporta AF.

I produttori hanno inizialmente aumentato i prezzi delle loro offerte per il gallio fino al 20% a 2.000 yuan pari a 275,93 dollari per chilogrammo e del 4% a 10.000 yuan per kg di germanio. I prezzi del gallio in Cina sono scesi del 12% quest’anno, sotto la pressione del rallentamento dell’economia.

La Cina rappresenta circa l’85% del consumo globale di gallio e l’anno scorso ha ampliato la sua capacità produttiva a quasi 1.000 tonnellate, lasciando un’eccedenza di 25 tonnellate che ha cercato di spedire all’estero, secondo la società di ricerca statale Antaike.

I prezzi del gallio con purezza del 99,99% in Cina sono aumentati del 6% dopo la notizia delle restrizioni, raggiungendo i 1.775 yuan, pari a 244,86 dollari, al kg, ma da allora non sono cambiati, secondo i dati della Shanghai Metal Exchange su Refinitiv Eikon.

Il prezzo del lingotto di germanio in Cina è salito solo dell’1% a 7.250 yuan al kg da lunedì scorso.

Le offerte di prezzo all’estero stanno aumentando molto più rapidamente, tra i timori che Pechino possa utilizzare il sistema di autorizzazioni per limitare le spedizioni.

Entrambi i metalli possono essere prodotti da sottoprodotti, ma non si è ancora vista una ripresa per motivi economici.

Per ora, molto dipende dalla difficoltà di ottenere una licenza. Altri metalli, come l’indio, sono anch’essi soggetti ai permessi, ma non sono soggetti a restrizioni.

In base ai controlli, ampiamente considerati come una ritorsione per le limitazioni imposte dagli Stati Uniti alle vendite di tecnologie chiave alla Cina, gli esportatori devono ottenere una licenza per spedire diverse forme di metalli all’estero, che richiede dettagli sui moduli finali.

La Cina ha fornito pochi dettagli su come funzionerà il processo e giovedì il ministero del Commercio ha dichiarato che finora non ci sono stati richiedenti.

«Il controllo delle esportazioni non significa divieto di esportazione, e quelle che rispettano le normative pertinenti saranno autorizzate. Il governo cinese applica controlli sulle esportazioni che non riguardano nessun Paese in particolare», ha fatto sapere il governo di Pechino.

La Cina produce circa il 60% del germanio mondiale e oltre il 90% del gallio mondiale.

Maddalena Ingroia