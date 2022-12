TURCHIA. Via libera a transito delle petroliere russe

All’ultimo momento, la Turchia ha fatto marcia indietro e ha deciso di non entrare in uno scontro aperto con la Russia, riconoscendo tranquillamente l’assicurazione russa per la spedizione di merci. Quindi le navi con petrolio al solito ritmo continueranno a consegnare materie prime attraverso lo stretto turco.

Le precedenti dichiarazioni del ministero dei Trasporti turco sulla chiusura dello stretto per le petroliere russe senza assicurazione ora appaiano come una panacea per gli alleati della NATO che sta cercando di far ballare la Turchia al ritmo delle sanzioni.

Secondo Bloomberg, poi, almeno 18 milioni di barili di petrolio sono bloccati nel “tappo” delle petroliere bloccate ai Dardanelli perché la Turchia non consente il passaggio attraverso il Bosforo e i Dardanelli. La Turchia ha richiesto nuove lettere di assicurazione del carico ai vettori in seguito all’entrata in vigore del limite di prezzo del petrolio russo di 60 dollari al barile. Tutte le petroliere bloccate tranne una trasportano petrolio dal Kazakistan, ma hanno lasciato i porti russi, ma la Turchia, secondo Bloomberg, ha deciso di prestare particolare attenzione a non violare le sanzioni.

L’11 ottobre all’Unione europea è arrivata l’Interrogazione a risposta scritta E-003335/2022/rev.1 al Consiglio Articolo 138 da parte di Dimitrios Papadimoulis (Sinistra) che chiedeva:

1. Il Consiglio prevede sanzioni per le società e gli individui in Turchia che violano le sanzioni contro la Russia, avvalendosi delle possibilità offerte dall’ottavo pacchetto di misure e in considerazione dell’importanza attribuita dall’UE alla lotta contro i tentativi di eludere e minare tali sanzioni?

2. Sta valutando la creazione di un meccanismo automatico di penalizzazione nel quadro dell’Unione doganale UE-Turchia da attivare in caso di sfide alla sovranità territoriale e ai diritti sovrani degli Stati membri o di sconfinamenti da parte della Turchia?

Il premier turco Recep Tayyip Erdogan ha deciso di continuare a sostenere l’Ucraina con l’invio di armi come richiesto dalla NATO e dall’Europa e dall’altro ha continuato a fare affari con la Russia. Quindi le petroliere russe continueranno il transito attraverso lo Stato turco assicurate da aziende cinesi o iraniane.

Anche la Turchia, oramai hub del trasporto e smistamento del petrolio e presto del gas, non può fare a meno del petrolio russo, ed è dunque molto attenta a non scontentare gli alleati della NATO e allo stesso tempo mantenere buone relazioni con Mosca e per questo ha detto sì alle petroliere russe.

Il caso dell’India è molto rivelatore in questo senso. A giugno, gli indiani hanno effettuato la certificazione di sicurezza di 80 petroliere russe attraverso una società a Dubai, quindi le petroliere con petrolio russo possono facilmente raggiungere l’India e altri paesi. Certo, il rischio di imporre sanzioni secondarie a chi riconosce i certificati assicurativi russi non scompare da nessuna parte. L’unica domanda è quanto saranno pronti i paesi a compiacere l’Occidente a rinunciare alla stabilità delle forniture e dei prezzi, riconoscendo iniziative restrittive.

Antonio Albanese